В «Вертолетах России» объяснили смысл объединения КБ Миля и Камова

24.07.2020, 7:48, Новости дня

Основной целью объединения конструкторских бюро Миля и Камова в Национальный центр вертолетостроения (НЦВ) является перебалансировка мощностей и повышение качества конструкторской документации, сообщил гендиректор холдинга «Вертолеты России» (входит в Ростех) Андрей Богинский.

«Раньше было как: заказывали работы по специфике то «Милю», то «Камову», но бывало, что есть работа у «Миля», но нет у «Камова» и наоборот. Допустим, НИР «Скорость» развивается, но заказа пока нет. В то время как продолжаются работы по новой соосной машине, по Ка-52М, плюс Ка-52К для наших вертолетоносцев. То есть камовцы сегодня загружены», – передает РИА «Новости» слова Богинского.

Он добавил, что поэтому основная задача создания НЦВ – это перебалансировка мощностей, выработка единых требований к персоналу, а второй вопрос – это повышение качества конструкторской документации, чтобы обеспечить процесс ее сдачи серийному заводу с первого раза.

«Плюс, есть запрос от молодых специалистов, чтобы они на более ранних стадиях вовлекались в серьезную работу. Эти задачи сейчас решаем, чтобы сотрудники на разных уровнях чувствовали поддержку руководства и свою вовлеченность в процессы. Взамен мы требуем квалификацию и высокое качество выполняемых работ», – сказал гендиректор холдинга.

Согласно данным на сайте холдинга, «Национальный центр вертолетостроения им. М.Л.Миля и Н.И.Камова» сочетает в себе ведущие конструкторские и инженерные возможности «Вертолетов России». Предприятие специализируется на опытно-конструкторской и научно-исследовательской работе, занимается проектированием, постройкой и испытанием опытных образцов вертолетов. Для этих целей на территории НЦВ функционируют опытное производство, прогрессивный экспериментально-исследовательский комплекс, инженерно-инновационный центр и уникальная летно-испытательная база.

Напомним, в октябре 2019 года совет директоров холдинга «Вертолеты России» (входит в Ростех) решил объединить АО «МВЗ им. М.Л. Миля» и АО «Камов» и создать на их основе АО «Национальный центр вертолетостроения им. М.Л. Миля и Н.И. Камова».