 

Лето к нам еще вернется – погода на выходные

24.07.2020, 7:39, Разное

Скандинавский циклон все последние дни определял в европейской части России. Дожди шли почти на всей территории региона – от крайнего юга до Северо-Запада. Но уже в выходные все измениться.

В начале следующей недели потеплеетПричиной затяжных и сильных осадков, поясняют метеорологи, был блокирующий процесс – мощный арктический антициклон захватил практически всю Западную Сибирь и перекрыл дорогу циклонам в Зауралье. В результате их облачные поля продолжают концентрироваться к западу от Уральского хребта. То есть, в центрально-европейском регионе страны.

Сюда циклон из Скандинавии принес прохладный воздух и дожди. А шедший по непривычной траектории циклон из Поволжья первоначально дал надежду на потепление, но тепло в среднюю полосу так и не поступило.

Впрочем, уже с воскресенья в регион начнет поступать теплый воздух, а осадков станет заметно меньше уже в выходные.

25-26 июля в Москве, Санкт-Петербурге и Ярославле дневная температура будет около 22 градусов тепла, ночью не ниже +13.

В начале следующей недели потеплеет – воздух местами будет прогреваться до +27 градусов, но вероятность небольших дождей сохранится.

Атмосферное давление в выходные 749-751 мм ртутного столба. Ветер южных направлений, до 3 метров в секунду.





Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.05 / Больше 270 тысяч зараженных: свежие цифры по коронавирусу в России

19.05 / Мнение: Запрет прощания

14.06 / Мнение: Как концепция блицкрига изменила историю Европы?

08.06 / Общее число заразившихся коронавирусом в мире превысило 7 миллионов человек

30.06 / Употребление кефира позволяет снизить кровяное давление

17.07 / В ожидании чуда: Софи Тернер и Джо Джонас на семейном пикнике

21.06 / Мнение: Плебисцит или не сцит?

12.07 / Турецкий диетолог рассказал о напитках, помогающих не набирать вес

15.06 / «Я всё это всерьёз не воспринимаю»: Супруга Реввы объяснила, почему «лайкнула» скандальный ролик Филиппа Киркорова про десантников

03.06 / Мнение: Изгнание китайских ученых дорого обойдется Америке

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска