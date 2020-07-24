Глава Полтавской ОГА рассказал о состоянии здоровья заложника Скрипника

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24.07.2020, 7:30, Новости дня

Полтавский полицейский, которого 23 июля захватил в заложники угонщик Роман Скрипник, сейчас чувствует себя хорошо. Спецоперация по задержанию подозреваемого продолжается, сообщил глава Полтавской областной государственной администрации (ОГА) Олег Синегубов в своем Telegram-канале.

“Только что по телефону пообщался с полковником полиции Виталием Шияном. Поблагодарил его за мужество. Его поступок – это поступок настоящего офицера. Виталий чувствует себя хорошо и продолжает выполнять свои обязанности. Спецоперация продолжается”, – написал глава Полтавской ОГА.

По последним данным, Роман Скрипник скрылся в лесу в Решетиловском районе Полтавской области. Полиция проверяла все машины, которые ехали по дороге Большие Сорочинцы – Миргород.

В Полтаве 23 июля проводили спецоперацию по задержанию подозреваемого в угоне автомобиля. В ходе операции злоумышленник взял в заложники рядового сотрудника Национальной полиции; позже начальник департамента уголовного розыска облуправления полиции полковник Виталий Шиян обменял себя на рядового полицейского. Террористу предоставили служебный автомобиль ВАЗ-2111 (“Богдан”), на котором он направился в сторону Киева.

По данным СМИ, мужчина, захвативший полицейского в заложники, – Роман Скрипник, он был осужден за хранение и сбыт наркотиков.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





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