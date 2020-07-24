 

Киркоров использовал частный самолет для полета с детьми на Крит

24.07.2020, 7:30, Разное

Российский певец Филипп Киркоров вместе со своими детьми отправился отдыхать на Крит на частном самолете. Оказалось, что запреты на авиаперелеты касаются только крупных авиалиний, но никак не ограничивают тех, у кого есть собственный авиатранспорт, чем и пользуются знаменитости.
На своей странице в Instagram-аккаунте певец опубликовал фотоснимок, на котором он был запечатлен вместе с детьми в салоне самолета. Филипп Киркоров отметил, что в мире есть множество соблазнов, а они летят к своему знакомому владельцу отелем Elounda Peninsula Илиасу Кокотосу на остров Крит.

Однако не все подписчики положительным образом оценили поступок Филиппа Киркорова. Некоторых возмутил тот факт, что ограничения на авиаперелеты, оказывается, можно обойти, если имеется частный самолет. Пользователи Сети отметили, что сейчас на личных самолетах летают практически все знаменитости, а на Юге люди теснятся, как «сельди в бочке», хотя небо «открыто» не для всех.





Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.06 / Мнение: Начался штурм Сирта

11.03 / Мнение: Порча детей

27.05 / «У меня нет большого сильного дяди»: Звезда «Универа» Настасья Самбурская рассказала о проблемах с мужчинами

29.06 / Движение «Талибан» опровергло публикацию NYT о связях с Россией

13.07 / Число заразившихся коронавирусом в России превысило 733 тысячи

16.07 / Зачем же снова изобретать автомат Калашникова, когда можно украсть у русских?

26.05 / Кризис — это возможность?

30.06 / Скандалы: Из дела «Суммы» не выпускают

17.06 / Версия: Конфликт Китая и Индии осложнила большая кровь

04.06 / Женщина влюбилась в пришельца с Венеры и родила гибридного ребенка

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска