Киркоров использовал частный самолет для полета с детьми на Крит

24.07.2020, 7:30, Разное

Российский певец Филипп Киркоров вместе со своими детьми отправился отдыхать на Крит на частном самолете. Оказалось, что запреты на авиаперелеты касаются только крупных авиалиний, но никак не ограничивают тех, у кого есть собственный авиатранспорт, чем и пользуются знаменитости.

На своей странице в Instagram-аккаунте певец опубликовал фотоснимок, на котором он был запечатлен вместе с детьми в салоне самолета. Филипп Киркоров отметил, что в мире есть множество соблазнов, а они летят к своему знакомому владельцу отелем Elounda Peninsula Илиасу Кокотосу на остров Крит.

Однако не все подписчики положительным образом оценили поступок Филиппа Киркорова. Некоторых возмутил тот факт, что ограничения на авиаперелеты, оказывается, можно обойти, если имеется частный самолет. Пользователи Сети отметили, что сейчас на личных самолетах летают практически все знаменитости, а на Юге люди теснятся, как «сельди в бочке», хотя небо «открыто» не для всех.