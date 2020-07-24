 

Трамп заявил о готовности послать в города США до 75 тысяч «федералов»

24.07.2020, 7:08, Новости дня

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил в интервью телеканалу Fox News о готовности направить в американские города для борьбы с разгулом преступности до 75 тыс. сотрудников федеральных правоохранительных органов.

«Мы направимся во все [американские] города, в каждый из городов. Мы готовы. Мы добавим еще 50 тыс., 60 тыс. человек (сотрудников правоохранительных органов), которые действительно знают, что они делают. Они сильные. Они крепкие [ребята]. Но, как вы знаете, мы должны быть приглашены», – приводит слова Трампа ТАСС.

«Если они пригласят нас, то мы направим <…> для решения проблем с преступностью <…> 75 тыс. человек. <…> Мы должны быть приглашены. В какой-то момент мы должны сделать что-то гораздо более сильное, чем быть приглашенными», – добавил затем Трамп.

Он рассказал, что недавно разговаривал по телефону с мэром Чикаго Лори Лайтфут (демократ), выступающей против отправки в ее город сотрудников федеральных правоохранительных органов. Трамп назвал разговор с ней замечательным, но добавил, что демократы отказываются от его помощи. «Они не хотят просить. Это позор», – заключил американский лидер.

Ранее стало известно, что губернатор штата Нью-Йорк убедил Трампа не вводить в город федеральные силы.

Накануне Трамп объявил о резком увеличении сотрудников федеральных правоохранительных органов в американских городах для борьбы с разгулом преступности. В частности, администрация Трампа решила направить федеральные силы в Сиэтл.

Напомним, после гибели афроамериканца Джорджа Флойда во многих районах США начались массовые протесты. Лидер темнокожих протестующих пригрозил «сжечь» США, если власти Соединенных Штатов откажутся выполнять их требования.

На фоне вспыхнувших беспорядков в американских городах президент США Дональд Трамп призвал губернаторов и мэров от демократов задействовать национальную гвардию.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о беспорядках в Соединенных Штатах и новой волне протестов в США на фоне решения Трампа ввести подразделения федеральных сил в бунтующие города.





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