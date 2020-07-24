 

Вдова Игоря Талькова хочет получить 1 млн рублей с оклеветавшей ее супруга Азизы

24.07.2020, 6:30, Разное

Вдова российского певца Игоря Талькова намерена через суд получить от Азизы 1 млн рублей в рамках удовлетворения иска о защите чести и достоинства. Татьяна Талькова заявила, что исполнительница оклеветала ее покойного супруга, назвав его фактически сутенером.
Год назад Азиза давала интервью, в котором раскрыла некоторые подробности из жизни Игоря Талькова. Оказалось, что певец однажды забрал ее из гостиницы, чтобы отвезти к некоему криминальному авторитету. Узнав о цели поездки, несмотря на то, что путь пролегал через лес, она возмущенно потребовала остановить автомобиль и выпустить ее, отметила адвокат Татьяны Тальковой Ирина Игнашенкова, пересказав слова Азизы.

Кроме Азизы на передаче присутствовала ее сестра Гульнара, на которую аналогичным образом подали в суд. Первым после такого обвинения Игоря Талькова отреагировал сын певца Игорь Тальков-младший. Он назвал Азизу сумасшедшей, не исключая ее продажность, но всякое общение он с ней прекратил.





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