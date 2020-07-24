СБУ разоблачила группировку, которая терроризировала три области

24.07.2020, 6:26, Новости дня

Служба безопасности Украины разоблачила в Харьковской области преступную группировку, возглавляемую криминальным авторитетом Князем. Четверых лидеров и активных участников ОПГ задержали, сообщили в СБУ.

Следователи выяснили, что группировка длительное время занималась вымогательством, рейдерством и умышленными убийствами в Харьковской, Днепропетровской и Полтавской областях. Ее создал ранее судимый за убийство гражданин. Она имела четкую структуру и специализировалась на различных тяжких преступлениях, в том числе экономического и насильственного характера. В состав ОПГ входили в том числе бывшие правоохранители. Группировка имела значительное влияние на представителей органов местной власти.

По месту жительства и пребывания участников группировки было проведено 27 обысков. Правоохранители изъяли почти 8,4 млн грн, примерно $170 тыс. и €40 тыс., черновые записи, свидетельствующие о масштабной преступной деятельности, средства связи, оружие и патроны различного калибра.

СБУ проводит следственные действия для задержания других участников группировки, в том числе лидера, который руководил деятельностью ОПГ из-за границы.