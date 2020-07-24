В Харькове с помощью палки ограбили почту

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24.07.2020, 6:26, Новости дня

Мужчина в балаклаве днем 23 июля ограбил отделение “Укрпошти”, расположенное на проспекте Льва Ландау в Харькове, и скрылся в неизвестном направлении. Об этом сообщил отдел коммуникаций областного управления Национальной полиции.

“В полицию поступила информация о том, что в помещение почты зашел неизвестный мужчина в балаклаве и под угрозой применения палки заставил открыть сейф. Затем злоумышленник связал кассира и закрыл вместе с другой работницей в подсобке. После чего завладел деньгами и скрылся”, – говорится в сообщении. 

По предварительным данным, подозреваемый забрал из сейфа 30 тыс. грн. Ведется розыск.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





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