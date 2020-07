Закрытие консульства Китая в Хьюстоне вызывает к жизни призрак новой Холодной войны

July 23, 2020

«Конечная цель правителей Китая – не торговать с Соединенными Штатами, а совершить набег на Соединенные Штаты. Если вы являетесь лидером американского бизнеса, умиротворение [Китая] может принести вам краткосрочные выгоды. Но, в конце концов, цель [Китая] – занять ваше место».

Этот шаг США сделали на фоне жесткой критики Пекина со стороны ведущих фигур в администрации Трампа

Закрытие консульства Китая в Хьюстоне, штат Техас, по приказу правительства США выглядит как сцена из темных времен холодной войны.

Из первых представлений о том что происходит, которые широкая публика получила от развернувшейся драматической драмы, был эпизод, когда местная телевизионная станция, KPRC 2, начала транслировать кадры с пожарными машинами, которые мигая всеми своими проблесковыми сигналами стояли в темноте возле здания консульства.

Некоторое время спустя станция опубликовала в своем аккаунте в Твиттере видео огней, горящих во дворе консульства, – это сотрудники спешили сжечь бумаги в трех нефтяных бочках.

Несмотря на то, что США не сделали никакого официального объявления перед своим решением о консульстве в Хьюстоне, постоянный поток резких комментариев высокопоставленных официальных лиц США в отношении Китая в последние недели давал представление о том, что мотивирует Вашингтон.

«Примечательно, что местное отделение в Хьюстоне сообщило о новостях, [только] увидев пожарные машины и дым, поднимающийся из консульства», – сказал Джонатан Хиллман, старший научный сотрудник Центра стратегических и международных исследований, аналитического центра в Вашингтоне.

«Но это последовало за громкими публичными заявлениеми о Китае [госсекретаря США Майка Помпео, [директора Федерального бюро расследований Кристофера] Рэя и [генерального прокурора Уильяма] Барра», – добавил он.

Шпионаж, кибер-слежка и кража интеллектуальной собственности со стороны Китая являются общими темами в этих комментариях. Действительно, такие опасения впоследствии были отражены в заявлении госдепартамента США о том, что закрытие консульства было призвано «защитить американскую интеллектуальную собственность и личную информацию американцев».

Враждебность США по таким вопросам имеет глубокие корни. В этом месяце г-н Рэй сказал, что ФБР каждые 10 часов открывает новое контрразведывательное дело, связанное с Китаем, по которому уже ведется 2500 дел.

Он добавил, что кража интеллектуальной собственности китайскими акторами была «настолько масштабной, что она представляет собой один из крупнейших трансфертов богатства в истории человечества». Отчеты об общих затратах на кражу интеллектуальной собственности со стороны Китая в США варьируются в широких пределах, однако, согласно одной из оценок, эта цифра составляет от 225 до 600 млрд долларов в год.

По мнению некоторых высокопоставленных американских чиновников, некоторые из крупнейших американских корпораций также виноваты в сотрудничестве с Пекином, они делают это чтобы получить доступ к внутреннему рынку Китая.

В этом месяце г-н Барр сказал: «Конечная цель правителей Китая – не торговать с Соединенными Штатами, а совершить набег на Соединенные Штаты. Если вы являетесь лидером американского бизнеса, умиротворение [Китая] может принести вам краткосрочные выгоды. Но, в конце концов, цель [Китая] – занять ваше место».

Американские аналитики заявили в среду, что решение о закрытии консульства могло быть принято в ответ на действия Китая, которые еще не стали достоянием общественности. Они добавили, что у китайских акторов была давняя история обвинений в краже интеллектуальной собственности.

Пекин утверждает, что США в последние месяцы неоднократно вскрывали его дипломатические мешки, которые используются для конфиденциальной отправки предметов между зарубежными миссиями и странами происхождения без таможенных проверок. Он сказал, что США также захватили рабочие предметы китайских чиновников.

По словам аналитиков, вполне возможно, что действия США были связаны, по крайней мере, в какой-то степени, с обвинительным заключением Министерства юстиции США обнародованном на этой неделе, в котором два китайских хакера были обвинены в работе против американских компаний, проводящих исследования коронавируса.

Закрытие консульства, вероятно, ввергнет двусторонние отношения, которые и так уже находятся на самом низком, с 1970-х годов, уровне, в новый кризис. Китай отреагировал с возмущением, в частности тем, что персоналу консульства дали всего 72 часа, чтобы собраться и уехать.

Ван Вэньбинь, представитель министерства иностранных дел Китая, заявил, что решение «об ограниченном времени – беспрецедентная эскалация».

«Это серьезно нарушает международное право и основные нормы международных отношений», – добавил г-н Ван, согласно китайским государственным СМИ.

