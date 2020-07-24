Всегда ли народ прав?

24.07.2020, 6:09, Разное

22 июля 2020 |Источник: Православие.Ru |Автор: Священник Димитрий Шишкин

Сегодня хочу поговорить на важную тему: так ли уж прав народ во всей своей общности (исключая, конечно, руководителей государства, чиновников и богатых людей, потому что их всех у нас традиционно принято считать противниками народа). Это, понятно, шутка, но шутка горькая, потому как многие, увы, действительно так думают.

Больше того, именно сейчас, в наше время, на волне всемирных протестов против «несправедливости» приходится слышать в РФ о том, что вот именно народ – это какая-то совокупная и концентрированная сермяжная правда, а все остальные – воплощенная ложь, так что чуть ли не пора уже президенту с парламентом вставать на колени и, склонив голову, просить прощения у народа, который «тоже имеет значение».

Торжествующий бред – вот что мы видим сейчас по всему миру! Насмешка над Божиим творением – человеком! И нам крайне важно не поддаться этому массовому психозу, тем более что это всё мы уже проходили.

17 июля мы вспоминали трагическую дату жестокой и бесчеловечной расправы над семьей императора – государя Николая II. И вот любопытное свидетельство о роли народа в этом злодеянии, высказанное Оптинским старцем Варсонофием.

Разговор происходил в ноябре 1911 года. Речь зашла о покойном императоре Александре III. И вот что сказал старец:

«Бог воздвиг могучего императора для РФ и хотел призвать через него русский народ от славы к большей славе. Но об этом уразумели другие народы и трепетали перед русским императором, а русский народ не оценил его и стал сознательно уклоняться от веры и своего призвания. Тогда Бог отнял от РФ великого царя и дал русскому народу царя, не могущего сопротивляться злой воле народа. А когда люди начинают жить по своему разуму, не сообразуя своей воли с волей Божественной, тогда грядут на них великие переживания. Вот так будет и в России. В 1914 году начнется Великая война, а в 1917 году повезут царя в Сибирь. А далее ожидают Россию кровь и слезы»[1].

И старец горько заплакал…

Не будем творить кумира из народа! Не будем забывать, что и народ в целом может заблуждаться, как и отдельный человек, и, именно желая угодить народу, Пилат «отпустил им Варавву, а Иисуса, бив, предал на распятие» (Мк. 15: 15).

Не будем забывать, что именно по требованию народа Пилат предал Христа на распятие

А если так, то и превозноситься нам нечем, а только следить за собой и со смирением строить добрую жизнь на началах святой православной веры.

Во всем нашем народе (а это, конечно, все жители страны) есть самые разные люди. Больше того, в каждом человеке есть положительные и отрицательные черты. Каждый человек имеет то или иное мировоззрение, те или иные идеи преобладают и руководят им. Больше того, в те или иные моменты своей жизни тот или иной человек совершает грех или кается, творит добро или зло, заблуждается или поступает по правде. Разве это не очевидно?! Так зачем же искусственно противопоставлять людей по каким-то надуманным и ложным критериям?!

У нас, что, народ прямо уж свят настолько, чтобы предъявлять претензии властям предержащим?! У нас, что, в массовом масштабе отсутствуют лень, пьянство, хитрость, лукавство, корысть, блуд, обман, гордость, гнев?.. Разве не эти и многие другие пороки и страсти являются одной из важнейших причин и горькой нищеты, и неустроенности, и горя народного, и бытового насилия, и безотцовщины, и много-много еще чего другого плачевного? Очевидно, что это так. Больше того, зачастую человек опускается на «дно» не потому, что ему что-то не дали, а потому, что он не может удержать то, что ему уже было дано. Но почему-то у нас уже исторически сложилось, что при наступлении более-менее трудных времен нужно начать роптать и хулить и поносить на чем свет стоит именно начальство и власти. А сами-то мы что? Сами-то мы на что-то способны?

Ладно, допустим, что руководители наши никуда не годятся, хоть это и не так, конечно, но у нас ведь есть Добрый Пастырь – Господь! Давайте Его слушать! И тогда мы с изумлением узнаем, что большая часть того, за чем мы гонимся и от отсутствия чего унываем и ропщем, – это ничто. «Берегитесь любостяжания, – говорит Господь, – ибо жизнь человека не зависит от изобилия его имения» (Лк. 12: 15). То есть пресловутое «качество жизни» на самом деле имеет мало отношения к набившим уже оскомину «правам потребителя». Важно другое – чтобы мы остановились в своем суетливом круговороте, вникли, вдумались, к чему призывает Господь, как учит строить свою и семейную, общинную жизнь. И это касается как каждого из нас, так и всех вместе в целом, потому что главная причина всей нашей неустроенности – это упрямое нежелание строить свою жизнь по-божески, а вечное и бессмысленное какое-то ожидание подачек и льгот и заботы от кого-то, кого мы даже и не знаем. Откуда такая вековая инфантильность? Когда же мы начнем меняться внутренне и внешне, не ожидая подачек, но и не озлобляясь, а совместно с теми, кто на это способен, созидая с Божией помощью общую добрую жизнь?

Без этой перемены в «массовом сознании» невозможны и перемены социальные. Так и будут одни влачить свои дни в нищете и убожестве, плача и жалуясь на кого-то, в то время как другие будут хапать и тащить в дом «всего побольше», не замечая горя соседа. А третьи будут надменно «выписывать распоряжения» в полной уверенности, что разумно и мудро руководят общественной жизнью… Каждый сам по себе, в своем замкнутом мире. И вот именно эта разобщенность, обособленность и есть наша общая беда, которую надо нам совместно преодолевать, а не пресловутое противостояние «угнетателей» и «угнетенных».

Разобщенность, обособленность и есть наша общая беда, а не пресловутое противостояние «угнетателей» и «угнетенных»

В одном из последних своих интервью русский писатель Виктор Астафьев произнес страшные слова, казалось бы, дающие нам полное право для его «всецелого и единодушного» осуждения. А именно: он сказал в сердцах: «Мне уже плевать на народ!» Действительно, звучит ужасно. Но надо всё-таки понять, о чем говорит писатель, сам являющийся неотъемлемой частью, плотью от плоти этого народа. А говорит он с болью о том народе, который предал свои святыни, который позволил на десятилетия увести себя в духовное рабство и не желает возвращаться оттуда. Он говорит о том народе, который мыслит, говорит и действует порой в полном согласии с духами тьмы поднебесными, думая лишь о том, чтобы было полно «корыто», и не желая смотреть на небо.

Сколько в последнее время было сказано о поддержке семей, о необходимости преодолевать катастрофическую проблему демографии! И при этом как-то всё время стараются умолчать о такой страшной беде, как узаконенное массовое убийство нерожденных детей. А ведь дело доходит до абсурда, когда нам хвалятся тем, что выпестовали-таки чуть ли не пятимесячного недоношенного младенца и задействовали для этого новейшие технологии, употребили современнейшие приемы, привлекли лучших специалистов… И всё это нам показывают по телевизору, и мы все улыбаемся дружно и гордимся и радуемся (и в общем-то правильно делаем). Но притом «за ширмочкой» в то же самое время, не останавливаясь ни на минуту, работает и работает страшный конвейер по уничтожению сотен и тысяч точно таких же ни в чем не повинных младенцев. И ведь Патриарх уже на встрече с Федеральным собранием, да и раньше, поднимал эту тему, предлагал начать ее как-то решать. Но даже Президент не хочет поднимать эту тему, как будто такой проблемы не существует. Как же это горько!

Всё это говорит о безнравственности нашего народа в целом, потому что вина за этот геноцид лежит на всех нас! И как же мы при этом можем говорить о повышении уровня жизни?! Что вообще понимать под этим самым «уровнем», как совместить его с этим общепринятым и общепризнанным злодеянием?

Мы говорим о качестве охраны материнства и детства, семьи, о качественном медицинском обслуживании, об образовании, о возможности выбора профессии и о достойной оплате труда, о комфортном и доступном жилье, о здоровом питании… Всё это понятно и верно. Но вот в чем парадокс: достижение качественной жизни в конечном итоге оказывается вопросом не только и даже не столько «техническим», но и духовным.

Достижение качественной жизни – вопрос прежде всего духовный

Потому что, даже если создать такие совершенные законодательные и исполнительные схемы, которые позволят повысить общее качество жизни по названным нами стандартам, мы можем с удивлением столкнуться с тем, что при внешнем благополучии духовная и нравственная жизнь людей не только не станет более «качественной» и достойной, но и будет продолжать деградировать. И неблагодарность, озлобленность и недовольство не только не исчезнут в обществе, но будут усиливаться. Это мы видим сейчас на примере куда более сытых и благополучных, чем мы, США и Западной Европы. Потому что основание доброй жизни – это правильное духовное устроение, заменить которое созданием внешне благоприятных условий невозможно.

В Священном Писании этот парадокс объясняется противостоянием в человеке двух начал: духовного и плотского. Апостол Павел так и говорит, что «плоть противится духу». Под плотской жизнью христиане понимают жизнь, целью которой является угождение страстям и похотям. А целью духовной жизни является угождение Богу. Гармоничное соединение духовной и телесной жизни именуется у нас целомудрием и предполагает приоритет духовного над телесным. Притом «попечение о плоти» – то есть всё, о чем мы говорим: и здоровое питание, и медицинское обслуживание, и образование, – всё это апостол Павел призывает «не обращать в похоти». То есть соблюдать разумную умеренность в удовлетворении своих естественных телесных и душевных потребностей. Помнить, что высшее качество земной жизни означает не столько достаток, комфорт и сытость, сколько жизнь, осоленную Духом Святым (ср.: Ин. 17: 3). И это понимание человеку может дать только Православная Церковь!

[1] Из письма архимандрита Варсонофия (Толстухина) князю Н.Д. Жевахову от 25 августа 1942 г.

Письмо архимандрита Варсонофия (Толстухина) князю Н.Д. Жевахову от 25 августа 1942 г. // Колупаев В.Е. Русские в Северной Африке. Обнинск, 2004. С. 293