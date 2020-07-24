Россия отмывает деньги в Женеве через МОГО?

24.07.2020, 6:09, Разное

Когда российские государственные средства используются на цели, которые служат России, это, в принципе, вполне легально. SRF

Россия отмывает через Международную организацию гражданской обороны деньги? Анализирует радио SRF.

23 июля 2020 года

Расследование, проведенное швейцарским франкоязычным общественным теле- и радиоканалом RTS (входит в состав общественного медийного холдинга SRG SSR, подразделением которого является и сайт швейцарского иновещания SWI Swissinfo), выставляет очень в плохом свете базирующуюся в Женеве Международную организацию гражданской обороны (МОГО / ICDO).

Как следует из результатов расследования, через МОГО идет отмывка денег для российского правительства. По мнению дипломатического корреспондента радио SRF Фреди Гштайгера (Fredy Gsteiger), этот сюжет должен представлять собой особый интерес прежде всего для российских граждан и налогоплательщиков.

SRF News: В чем именно обвиняется Международная организация гражданской обороны?



Фреди Гштайгер: Один из моментов заключается в том, что она финансирует проекты, которые в первую очередь соответствуют геополитическим интересам России. То есть деньги через МОГО поступают прежде всего в страны, близкие к России. Например, в Сербию, где был создан российско-сербский гуманитарный центр. Деньги также поступают в Никарагуа, Кубу, Армению и Северную Корею.

Второе обвинение заключается в том, что в Женеву в доход МОГО деньги поступают напрямик из российского Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС). А потом из МОГО деньги переводятся в российские компании. И вероятно, что многие такие компании не имеют никакого отношения к гражданской обороне. Поэтому-то речь и идет о коррупции и отмывании денег. Третье – по сути недоказанное – обвинение заключается в том, что МОГО занимается шпионажем.

SRF News: Насколько все-таки точно известно, что РФ на самом деле отмывает деньги через МОГО?



Фреди Гштайгер: На первый взгляд все это выглядит неправдоподобно, да и в самом деле, зачем переправлять деньги в страны, близкие к России, через женевскую организацию? В конце концов, Москва также могла бы перевести эти деньги непосредственно государствам-получателям.

Куда правдоподобней выглядит ситуация, однако, если мы предположим, что МОГО служит Москве в качестве отвлекающего обходного маршрута, с тем чтобы замаскировать российское происхождение этих денежных потоков. Таким образом, остается неясным, каким российским компаниям идут деньги из Москвы.

SRF News: А что такого удивительного или даже скандального в том, что организация, очевидно близкая к России, преследует российские цели?



Фреди Гштайгер: Когда российские государственные средства используются на цели, которые служат России, это, в принципе, вполне легально. В конечном итоге решать, насколько эффективно тратятся эти деньги, должен сам российский налогоплательщик.

Проблема в том, что эти деньги могут вовсе даже и не служить геополитическим интересам России, а использоваться для финансирования лиц и компаний, тесно связанных с режимом. Однако возмущаться этим должно не международное сообщество, сопротивление всему этому должно идти из самой России.

SRF News: Но все это ведь происходит, в конечном итоге, в Женеве, на швейцарской земле!



Фреди Гштайгер: Если бы это была действительно важная организация, то Женева, безусловно, понесла бы имиджевый ущерб. Проблемой стал бы факт такого же злоупотребления расположенными в Женеве другими международными организациями и НГО.

Подлинно международные организации отличает довольно широкий и разнообразный состав их государств-участников. Государства, которые платят членские взносы, разумеется, хотят знать, что происходит с их деньгами. Поэтому такие организации всегда лучше контролируются. Так что в случае с МОГО мы имеем дело с единичной проблемой, а не с системной проблемой международной Женевы.

Интервью провела Кристина Шайдеггер (Christina Scheidegger). Перевод на русский: Игорь Петров.