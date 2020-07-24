Похудевшему Александру Буйнову удалили желчный пузырь

24.07.2020, 6:09, Разное

Российскому певцу Александру Буйнову провели операцию по удалению желчного пузыря. Об этом пояснила его супруга Алена Буйнова, комментируя тот факт, что истощенный исполнитель оказался в больнице, сделав в ее внутренних помещениях фотоснимок, который позднее появился в Instagram.

По словам Алены Буйновой, после удаления желчного пузыря он начал чувствовать себя отлично. Теперь певец может пройти вместе со своей собакой до 5 км в день. Хотя до хирургического вмешательства Александр Буйнов жаловался на ухудшение самочувствия.

Ранее певец уже сообщал, что ему сделали операцию, но ее характер он не уточнял. Поклонников Александра Буйнова испугал его внешний вид, поскольку исполнитель был слишком худой. Позднее выяснилось, что в массе он потерял из-за пребывания в больнице: там он находился почти неделю.