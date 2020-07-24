Генсек ООН и ЕС оценили соглашения по усилению «режима тишины» в Донбассе

24.07.2020, 6:08, Новости дня

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель приветствовал достижение договоренности Контактной группы по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины по мерам обеспечения «режима тишины» на линии разграничения в Донбассе. Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал все стороны соблюдать достигнутые договоренности.

В заявлении внешнеполитической службы ЕС по итогам встречи Борреля с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем в Брюсселе говорится, что глава дипломатии Евросоюза «приветствовал последнюю договоренность, достигнутую на очередном заседании трехсторонней Контактной группы относительно дополнительных мер по укреплению режима прекращения огня от 27 июля, направленных на обеспечение соблюдения всеобъемлющего, устойчивого и неограниченного режима прекращения огня, а также подчеркнул необходимость прогресса в реализации мер, согласованных на парижском саммите в нормандском формате в декабре 2019 года», передает ТАСС.

Боррель также выразил «надежду ЕС на то, что РФ ответит взаимностью на усилия Украины, полностью выполнит Минские соглашения и использует свое влияние на вооруженные формирования» в Донбассе. «Верховный представитель подтвердил, что санкции ЕС против Российской Федерации остаются в силе», – отмечается в заявлении.

«Верховный представитель подчеркнул готовность ЕС продолжать оказывать поддержку Украине в осуществлении реформ и подчеркнул необходимость того, чтобы украинские власти поддерживали усилия по реформированию судебной системы, прокуратуры и сектора безопасности. Он поднял вопрос об увольнении ориентированных на реформу чиновников в украинском правительстве, а также генерального прокурора, отставке председателя Национального банка Украины и потенциальном негативном влиянии этого на устойчивость программы реформ», – говорится в заявлении главы дипломатии Евросоюза.

В свою очередь официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что «Генеральный секретарь принимает к сведению соглашение, достигнутое во время вчерашнего заседания Трехсторонней контактной группы, относительно мер, направленных на обеспечение всеобъемлющего, устойчивого и полного прекращения огня на востоке Украины. Он призывает все стороны в полной мере соблюдать условия соглашения и сосредоточить усилия на защите гражданских лиц, которые до сих пор страдают больше всего от продолжающихся боевых действий».

Генсек ООН также призвал придать новый импульс мирным усилиям «нормандской четверки» (Германия, Россия, Украина, Франция), Трехсторонней группы и ОБСЕ. В частности, предлагается облегчить гуманитарный доступ и условия вдоль линии соприкосновения и обеспечить реализацию Минских соглашений.

Накануне Контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины в ходе видеоконференции согласовала дополнительные меры по контролю за соблюдением режима прекращения огня на линии соприкосновения в Донбассе.

Напомним также, в начале июля Киев впервые с 2014 года пошел на прямую договоренность с ДНР и ЛНР – республики Донбасса и Киев договорились по двум статьям закона об особом статусе «отдельных районов» региона.



