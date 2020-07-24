Госдеп призвал мир действовать во имя «независимости», а «не в интересах США»

24.07.2020, 5:30, Новости дня

Госсекретарь США Майк Помпео призвал другие страны сделать «выбор между свободой и тиранией», действуя «не в интересах Америки», а ради «собственной независимости, свободы и защиты прав своих людей».

«Риторика выбора стороны не кажется мне безосновательной, но я смотрю на нее несколько иначе, чем просто на выбор между США и Китаем», – приводит ТАСС ответ Помпео на один из вопросов после выступления в президентской библиотеке Ричарда Никсона в штате Калифорния.

По словам госсекретаря США, американские власти просят остальные страны сделать «выбор между свободой и тиранией».

«Зачастую в этих случаях необходимо лидерство Америки, им (странам) нужно знать, что Америка выступит на их стороне», – сообщил Помпео, отметив, что за время нахождения у власти администрации президента США Дональда Трампа многие страны начали проявлять «большую готовность защищать свои собственные свободы и свободы своих народов».

Он уточнил, что Вашингтон призывает другие страны действовать «не в интересах Америки», а ради «собственной независимости, свободы и защиты прав своих людей».

Отвечая на вопрос о том, могут ли другие страны мира, в частности, такие государства Азиатско-Тихоокеанского региона, как Япония, Австралия и Вьетнам, рассчитывать на США так же, как страны Европы полагались на Вашингтон в рамках плана Маршалла, глава Госдепа сказал: «Несомненно».

Планом Маршалла называют программу США по восстановлению экономики в европейских странах после Второй мировой войны. Она была выдвинута в 1947 году американским госсекретарем Джорджем Маршаллом и вступила в действие в апреле 1948 года.

Напомним, в ходе выступления в президентской библиотеке Ричарда Никсона в штате Калифорния Помпео предложил создать «альянс демократий» для противодействия Китаю.

Ранее глава Пентагона Марк Эспер заявил, что стремление Китая «изменить мир в свою пользу» беспокоит Вашингтон. Он призвал укреплять НАТО для «сдерживания» РФ и Китая, уточнив, что «Россия представляет собой чуть менее сложную задачу, чем Китай».

В МИД РФ заявили о попытке США сменить курс НАТО в сторону противостояния Китаю.



