Вице-президент УАФ пожизненно отстранен от футбола

24.07.2020, 5:18, Новости дня

Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола решил пожизненно отстранить от футбольной деятельности вице-президента УАФ, почетного президента клуба первой лиги “Агробизнес” (Хмельницкая область) Олега Собуцкого. Об этом сообщила пресс-служба УАФ.

Решение было принято в связи с инцидентом, который произошел 15 июля после матча “Агробизнес” – “Минай”.

“Согласно заключению комитета по этике и честной игре УАФ, действия Собуцкого признаны нарушением Кодекса этики и честной игры, в частности речь идет о применении физической силы к главному арбитру матча и действиях, которые нанесли вред имиджу УАФ и украинского футбола в целом”, – сказано в сообщении.

Кроме того, комитет оштрафовал “Агробизнес” на 500 тыс. грн и запретил команде играть на домашнем стадионе до принятия отдельного решения по этому вопросу.

Сайт UA-Football писал, что после матча, состоявшегося 15 июля, Собуцкий избил главного арбитра встречи Юрия Иванова. Рефери, по данным СМИ, снял побои и подал заявление в полицию.