 

Пентагон раскрыл подробности перехвата иранского авиалайнера в небе над Сирией

24.07.2020, 4:48, Новости дня

Официальный представитель Центрального командования Вооруженных сил (СЕНТКОМ) США Билл Урбан прокомментировал инцидент с перехватом пассажирского самолета иранской авиакомпании Mahan Air в небе над Сирией.

Представитель СЕНТКОМ сообщил, что американский истребитель F-15 выполнял задание в районе зоны Эт-Танф, где находится американская военная база. По словам американского военного, летчик решил убедиться, что самолет пассажирский. При этом официальный представитель Центрального командования Вооруженных сил США заверил, что истребитель находился на «безопасном расстоянии в 1 тыс. метров от авиалайнера» и действовал в рамках операции «Непоколебимая решимость», которую проводит в Сирии группа стран во главе с США, передает ТАСС.

 «С целью обеспечения безопасности военнослужащих коалиции на базе Эт-Танф был проведен визуальный осмотр [авиалайнера]», – отметил Урбан.

«Как только пилот [американского истребителя] F-15 идентифицировал летательный аппарат в небе над Сирией как пассажирский самолет [компании] Mahan Air, F-15 благополучно увеличил дистанцию от самолета. Профессиональное сопровождение проводилось в соответствии с международными стандартами», – сообщил официальный представитель СЕНТКОМ.

Ранее экипаж иранского авиалайнера компании Mahan Air по пути из Тегерана в Бейрут сообщил о перехвате американскими истребителями в небе над Сирией. Лайнер успешно приземлился в столице Ливана. В результате вынужденных маневров самолета пострадали три пассажира, а также несколько членов экипажа.

После инцидента с авиалайнером компании Mahan Air в небе над Сирией Тегеран предупредил США об ответственности за любое происшествие с пассажирским самолетом на обратном пути в Тегеран. Позже самолет иранской авиакомпании Mahan Air успешно приземлился в аэропорту Тегерана.





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