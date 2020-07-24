 

В Петербурге с 2021 года запретят продавать алкоголь в барах площадью меньше 50 квадратных метров

24.07.2020, 4:38, Разное

В Петербурге с января следующего года запретят продавать алкоголь в барах, площадь которых составляет меньше 50 квадратных метров. Соответствующий закон опубликовала городская администрация.

Пресс-служба губернатора Петербурга Александра Беглова сообщила, что для урегулирования ситуации, создавшейся из-за закона, создана рабочая группа. Она должна будет до вступления закона в силу найти решение, устраивающее и жителей, и владельцев баров.

Автор инициативы, депутат Денис Четырбок в разговоре с Интерфаксом уточнил, что заведениям, которые подпадают под новый закон, закрываться необязательно. По его словам, им будет достаточно отказаться от продажи алкоголя.

Законопроектом остались недовольны как рестораторы, так и жители домов, например, на улице Рубинштейна, которые указывали, что площадь многих «наливаек» больше 50 метров, рассказывала «Бумага». Петицию против законопроекта подписали уже почти 29 тысяч человек.

Источник: Новая газета





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