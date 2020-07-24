 

Обливание зеленкой нардепа Волошина. Суд принял решение о мере пресечения для второго активиста

24.07.2020, 4:15, Новости дня

Печерский районный суд Киева 23 июля принял решение о мере пресечения для активиста, ветерана войны на Донбассе Игоря Чепкасова, которому инкриминируют нападение с зеленкой на депутата Верховной Рады от “Оппозиционной платформы – За жизнь” Олега Волошина. Об этом сообщил “5 канал”.

Чепкасова отпустили под личное обязательство.

Такую же меру ранее сегодня избрали другому участнику событий, волонтеру Александру Погребиському. Поддержать его в суд приходил пятый президент Украины Петр Порошенко.

17 июля Волошин с трибуны парламента заявил, что Украина находится под внешним управлением, а прошлая власть “профукала Крым”. После этого он назвал депутатов от “Европейской солидарности” изменниками.

21 июля Волошина облили зеленкой под Верховной Радой. YouTube-канал “Наш источник сообщает” обнародовал трехминутное видео после инцидента. На нем видно, что нападавшего на нардепа задерживает полиция, в этот момент к нему подбегает Волошин и бьет кулаком в лицо. Между сторонниками нападавшего и Волошиным завязалась перепалка. “За суверенную Украину это тебе привет”, – сказал нардепу один из активистов.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

31.05 / В Нью-Йорке полиция начала перекрывать подходы к полицейским участкам

21.07 / Молдавия взяла у ЕС кредит на 100 млн евро

04.07 / В Армении нашли тело российского контрактника

29.05 / Тарантино назвал лучший фильм десятилетия

13.05 / В Испании предотвратили теракт в день футбольного матча

18.05 / У шестерых депутатов Госдумы обнаружили коронавирус

07.07 / В ФСБ России заявили, что задержанный советник главы “Роскосмоса” Сафронов работал на “одну из спецслужб НАТО”

23.05 / Привычки и культура — Guardian раскрыл загадку японского успеха в борьбе с пандемией

13.07 / В Азербайджане оценили угрозу боев на границе с Арменией для стратегических нефтепроводов

25.05 / ВОЗ оценила риск второго пика пандемии коронавируса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска