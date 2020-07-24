“Не для наказания”. В ВСУ пояснили, зачем собирают данные на военнослужащих-майдановцев

24.07.2020, 4:15, Новости дня

Распоряжения о создании единой базы данных действующих военнослужащих – участников Революции достоинства существуют, они касаются частей и военкоматов, которые подчиняются командованию Сухопутных войск. Об этом изданию “Новинарня” 23 июля сообщил начальник управления по связям с общественностью Вооруженных сил Украины полковник Богдан Сенык.

Он утверждает, что информация собирается не для наказания, а для чествования таких военных.

Инициатива была сформулирована после прощания на Майдане Незалежности с погибшим Героем Украины Тарасом Матвиивым, когда нужно было оперативно организовать ритуал в честь воина-майдановца.

Также речь идет, к примеру, о возможности награждения таких военных к памятным датам, сказал Сенык.

По словам представителя армии, обстоятельства появления распоряжений командования Сухопутных войск еще выясняются, однако, по предварительной оценке, налицо “ошибка в коммуницировании такой инициативы”. На существующем политическом фоне, при определенных настроениях в ветеранской среде, подобная подача инициативы в приказах воспринимается в негативном ключе, признал полковник.

“Нужно было бы указать смысл замысла в преамбуле приказов”, – считает спикер.

Первым о наличии приказа о сборе данных о военнослужащих, которые участвовали в событиях Евромайдана, сообщил в Facebook ветеран АТО Роман Ковалев, последовательно критикующий руководство Минобороны. Он опубликовал фото документа, рассылаемого в части.

Народный депутат от “Европейской солидарности” Ирина Фриз заявила, что такая база данных “фактически представляет собой список патриотов для привлечения к уголовной ответственности и зачистки Вооруженных сил Украины”; кроме того, существует риск, что сведения попадут к спецслужбам Российской Федерации.