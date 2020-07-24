Стало известно о решении администрации Трампа направить федеральные силы в Сиэтл

24.07.2020, 4:08, Новости дня

Администрация президента США Дональда Трампа приняла решение отправить дополнительные федеральные силы в Сиэтл (штат Вашингтон) для борьбы с преступностью, сообщила The Washington Post.

По словам источников издания в Министерстве внутренней безопасности (МВБ) США, в Сиэтл отправят подразделения Таможенной и пограничной службы США (при МВБ), специально обученные для разгона массовых беспорядков. Обычно эти подразделения задействуют, когда протестующие собираются на пунктах пересечения международной границы, передает ТАСС.

Источники издания не располагают информацией о том, сколько именно сотрудников федеральных силовых ведомств прибудут в Сиэтл. При этом издание подчеркивает, что решение об отправке дополнительных сил не является реакцией на новые демонстрации в городе. Не исключено, что подразделения будут держать на случай выхода ситуации из-под контроля.

Накануне Трамп объявил о резком увеличении сотрудников федеральных правоохранительных органов в американских городах для борьбы с разгулом преступности. Позже стало известно, что губернатор штата Нью-Йорк убедил Трампа не вводить в город федеральные силы.

Напомним, после гибели афроамериканца Джорджа Флойда во многих районах США начались массовые протесты. Лидер темнокожих протестующих пригрозил «сжечь» США, если власти Соединенных Штатов откажутся выполнять их требования.

На фоне вспыхнувших беспорядков в американских городах президент США Дональд Трамп призвал губернаторов и мэров от демократов задействовать национальную гвардию.

11 июня Трамп заявил о захвате Сиэтла «внутренними террористами». Под контролем активистов «Антифа» оказался центр Сиэтла, включая здание мэрии и полиции. Территорию объявили «Автономной свободной зоной Капитолийского холма». Глава Белого дома пригрозил, что сам восстановит контроль над Сиэтлом, если этого не сделает мэр города Дженни Деркан и губернатор штата Вашингтон Джей Инсли.

1 июля полиция Сиэтла начала жесткую зачистку «Автономной зоны Капитолийского холма». Вскоре после этого Белый дом объявил о ликвидации «автономной зоны» в Сиэтле.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о беспорядках в Соединенных Штатах и новой волне протестов в США на фоне решения Трампа ввести подразделения федеральных сил в бунтующие города.



