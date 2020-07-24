Мнение: Ефим Шифрин заступился за растлителя 15-летней девочки – Чемпиона России по бодибилдингу

24.07.2020, 4:06, Разное

15 лет – ребенок. Невозможно ничем оправдать преступление взрослого мужчины против девочки. Ефиму Шифрину, наверное, очень хотелось рассказать о своем дедушке, и он красиво излагает. Но выгораживать растлителя не надо. Свой срок Чемпион Москвы и России по бодибилдингу 33-летний Александр Крупнов заслужил.

Теперь Ефим Шифрин везде подписывается именем «Нахим». Заступился за растлителя – бодибилдера он, приведя в пример, своего дедушку Мойшу, который женился 15-летним «на еще более молодой невесте». Теперь народ спорит по поводу того, что, «то что можно Мойше – нельзя Саше». Но, во-первых, постановка вопроса хромает – да, было это очень давно и тогда жили обособленными сообществами. Дедушка Ефима Шифрина, скорее всего, вообще за чертой оседлости. Во-вторых, что за махровый антисемитизм? У нас тут недавно имам женился на 13-летней и сел на шесть лет. Перед законом все равны.

И пишет Нахим-Ефим Шифрин следующее:

«Мой прадедушка Мойше-Лейб женился 15-ти лет отроду. Сколько в час женитьбы стукнуло моей прабабушке, к сожалению, не знаю. Полагаю, что она всё же была моложе его. Вчера в новостях сообщили о задержании Александра Крупнова, абсолютного чемпиона России по бодибилдингу, по обвинению в добровольной интимной связи с 15-летней школьницей. Я всегда на стороне закона, поскольку dura lex sed lex. Но, шапочно зная Сашу по спортзалу, никак не могу представить его насильником и растлителем. Впрочем, прадедушка мой, Мойша-Лейб, между нами говоря, женился так рано только для того, чтобы не попасть в кантонисты…»

Ох уж эти шапочные знакомства. Зачастую люди так наивны. Они и представить не могут, с кем общаются. Чемпион России по бодибилдингу, кроме того, здоровенный мужичина, а не 15-летний подросток, которого сосватали, скорее всего, родители, 33 лет, когда прекрасно соображают люди, совершил преступление. Ты не знаешь человека в спортзале – а он может быть и растлителем и насильником и убийцей. Да кем угодно. А между тем, опера сообщают, что, заводя девочку в подъезд, Александр поинтересовался у консьержки, есть ли в подъезде видеокамеры. Она сказала, что нет. Но они были, они есть везде.

О связи взрослого мужчины и 15-летней школьницы узнала мама девочки из переписки мессенджера. И сразу пошла в полицию. Ученица десятого класса познакомились с дядей в социальных сетях. На странице у Крупнова – десятки фотографий, роликов – он модель, в клипах снимался. Переписывались и решили выйти в офлайн. Судя по материалам уголовного дела, как минимум два раза общение было очень близким. Встречи обсуждали в переписке, которую позже и прочитала мама.

Физического насилия не было, никто никого не заставлял (по предварительным данным, хотя девочка маленькая, может и осознать что-то – передумать), но, когда по адресу приехали сотрудники полиции, открывать Крупнов им не стал – все понял. Осознавал содеянное – и скорее всего, еще до совершения преступления. Дверь пришлось вскрывать, на место даже приезжала хозяйка квартиры – квартира съемная.

Хорошо, что взяли. Бодибилдинг, если с ним перебирать, тоже может сказаться на интеллектуальных способностях. Не умаляя ум Ефима Шифрина, который прекрасные книжки пишет, все-таки на сей раз он что-то совсем не то ляпнул.

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