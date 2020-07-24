Мнение: Жижиста посадили за пост в Телеграме

24.07.2020, 4:05, Разное



Федор Крашенинников

Между тем прямая и грубая атака на свободу слова по всей России продолжается. Не успело отгреметь позорное дело в Пскове, где журналистке Прокопьевой влепили штраф в 500 тысяч за колонку в газете (заодно признали ее «экстремисткой», лишив возможности пользоваться банками, картами и электронными платежами) – как тут же подоспело новое «дело» в Екатеринбурге. Там за пост в Телеграме (!), вменив «неуважение к Конституционному суду» (!!), посадили на 7 суток нашего, по сути, коллегу, политолога Крашенинникова (в ЖЖ он был под ником https://fyodorrrrr.livejournal.com).

Я глянул, что ж такого крамольного написал fyodorrrrr про судей КС. Может, он крыл их матом? Обзывал дураками и неучами? Вот как описывают суть обвинения:

«Поводом для составления протокола стала публикация в Telegram-канале политолога. Крашенинников разместил пост о том, что Владимир Путин попросил Конституционный суд дать разъяснение по количеству президентских сроков. Он дополнил его комментарием, что судьи разрешат президенту править вечно.

Крашенинникова задержали сегодня утром на выходе из дома. Его повезли в отдел для составления протокола. Это не первое административное дело в отношении политолога за неуважение к власти. Осенью 2019 года его оштрафовали на 30 тысяч рублей за пост в Telegram о «путинских судьях».

То есть блогер у себя в Телеграме написал, что «судьи разрешат президенту править вечно» – его поджидали на улице, скрутили и отвезли в кутузку.

Вы, наверно, хотите узнать, а в чем же состояло предыдущее «неуважение к власти» Федора? Там было еще круче (цитирую): «в октябре в его отношении завели административное дело о неуважении к судьям за комментарий в его телеграм-канале. Комментарий был о повторном аресте соратника Навального Леонида Волкова, которому суд назначил 15 суток ареста сразу же после того, как он вышел из спецприемника после 20 суток. В ноябре политолог был за это оштрафован на 30 000 рублей».

Попросту говоря, писать в России что-либо «не про котиков» становится банально опасно в любых соцсетях, не только в прессе; причем произвол – ошеломляющий. Пришьют если не “экстремизм”, то “поддержку терроризма”, а если не “поддержку терроризма”, то “неуважение к власти”. Хотя и понятно, что само слово «неуважение» можно растягивать (или сужать) вообще как угодно. Человек сказал про судей КС, что «они разрешат править вечно» – это неуважение (почему?) А вот тут многие Фургала (когда он еще был официально губернатором – он им был еще две недели после ареста) матом крыли, называли «бандитом» и «убийцей»; накажут кого-нибудь за такое «неуважение к власти»? Нет, конечно – это назовут «человек выражал свое мнение».

Остается добавить, что Федор Крашенинников закрыл свой ЖЖ, который вел с 2004 года, и ушел на Телеграм, как было модно (и модно сейчас) – объясняя это тем, что «ЖЖ под гебней», а вот Телеграм – это, дескать, территория свободы. Видимо, «переезд» не стоил таких хлопот – «органы», как видим, элементарно сажают и штрафуют за посты в Телеграме.

СВОБОДУ ФЕДОРУ КРАШЕНИННИКОВУ!!

И что потрясает – дикая мелочность и злобность, которая проявилась в этом диком деле. Ну казалось бы – какое вообще дело Конституционному суду до того, как его обозвали в телеграм-канале не самого известного блогера с тысячей подписчиков? Это ведь практически прямой аналог сталинских “посадили за разговор на кухне”! Что творят, скоты, что творят…