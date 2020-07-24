 

Сенат одобрил бюджет Пентагона с санкциями против «Северного потока-2»

24.07.2020, 3:44, Новости дня

В четверг Сенат США принял свою версию Закона о национальной обороне, проголосовав за бюджет Пентагона на следующий год в размере 740 миллиардов долларов. Президент Дональд Трамп предупредил, что он может наложить вето на законопроект, предусматривающий переименование военных баз, названных в честь героев Конфедерации, сообщает агентство Reuters.

Оборонный бюджет был принят подавляющим большинством сенаторов – 86 против 14 – и стал одним из редких случаев, когда Сенат, контролируемый республиканцами, отказался выполнить требование президента о недопущении переименования военных баз.

В законопроект, принятый Палатой представителей, также было включено положение о переименовании военных объектов, названных в честь генералов, воевавших на стороне рабовладельческого Юга во время Гражданской войны 1861-1865 гг..

В оборонный бюджет 2021 года добавили положение об ужесточении санкций в отношении российского подводного газопровода «Северный поток-2». Сенаторы согласились с введением санкций против иностранных физических и юридических лиц, содействующих продаже, аренде или предоставлению судов для укладки труб, помощи в модернизации этих судов, в их страховании или перестраховании. Санкции также коснутся еще одного российского газопровода – «Турецкого потока».

Теперь, когда Палата представителей и Сенат приняли оба варианта законопроекта, участники переговоров в Конгрессе потратят несколько недель на переговоры по окончательному компромиссному соглашению, чтобы устранить различия между двумя версиями бюджета.

Этот компромиссный вариант должен быть вновь одобрен обеими палатами, прежде чем будет направлен в Белый дом на утверждение президентом.

  • Русская служба «Голоса Америки»

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