VOAэкспресс 23 июля 2020

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24.07.2020, 3:44, Новости дня

США и Китай
Госсекретарь США Майк Помпео рассказал в четверг о том, как отношения между Соединенными Штатами и Китаем перешли от «осторожного оптимизма» в эпоху администрации Никсона, до сегодняшнего дня, охарактеризованного им как «жестокая реальность».

Хабаровск
На этой неделе президент России Владимир Путин отправил в отставку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Временно исполнять обязанности главы региона он назначил Михаила Дегтярева. Дегтярев, как и Фургал, член партии ЛДПР. Однако это не остановило многодневные массовые протесты: люди по-прежнему выходят на улицы в поддержку Сергея Фургала. О том, к чему может привести протест в Хабаровске, рассуждает журналист, аналитик Ксения Кириллова

Также читайте мнение американских экспертов о событиях в Хабаровске.

QAnon
оциальная сеть Twitter начала удаление постов и блокировку аккаунтов, связанных с QAnon – одной из наиболее масштабных современных теорий заговора. NBC News сообщает, что те или иные ограничения коснулись свыше 150 тысяч Twitter-аккаунтов.

Символы протеста
Джокер, уточка из расследований Навального, костюмы из «Рассказа служанки», жест из «Голодных игр», мем с лягушкой, цитата Брюса Ли и героиня «Звездных войн». Что объединяет все эти элементы массовой культуры?

Рассказываем, как образы из фильмов, книг и видеоигр становились символами реальных протестов.

  • Русская служба «Голоса Америки»

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