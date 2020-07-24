В Киеве отменили плату паевого взноса для некоторых категорий предпринимателей

24.07.2020, 3:06, Новости дня

Киевский совет отменил уплату паевого взноса для летних и сезонных площадок кафе и ресторанов, а также для бизнеса, который осуществляет деятельность в средствах передвижной мелкорозничной торговой сети и объектах сезонной мелкорозничной торговой сети. Об этом 23 июля сообщил мэр Киева Виталий Кличко на своей странице в Facebook.

Они будут платить символическую стоимость – 1 грн, отметил мэр.

“Для летних площадок возле ресторанов и бизнеса, осуществляющего деятельность в средствах передвижной торговой сети и объектах сезонной передвижной торговой сети, эта норма будет действовать до конца октября этого года. А для сезонных площадок кафе и ресторанов – до конца года”, – заявил Кличко.

По словам мэра, если предприниматели заплатили паевой взнос до вступления в силу решения, средства зачислят как уплату паевого взноса на следующий период.

“Несколько месяцев заведения и предприятия не работали. И получили огромные убытки. Мы должны создать благоприятные условия для работы бизнеса в столице. Потому что малый и средний бизнес – это основа экономики города. И, убежден, совместными усилиями и эффективным сотрудничеством мы этот кризис преодолеем”, – добавил Кличко.

Друзі! Сьогодні Київрада ухвалила рішення про скасування сплати пайової участі для літніх та сезонних майданчиків кафе і… Posted by Віталій Кличко on Neljapäev, 23. juuli 2020

Вспышка коронавирусной инфекции началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Первый случай заражения коронавирусом в Украине был подтвержден 3 марта, с 11 марта в стране был введен карантин. С 11 мая карантинные ограничения начали постепенно ослаблять. 20 мая Кабмин ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право ослаблять ограничительные меры при улучшении эпидемической ситуации.

На заседании 22 июля Кабмин продлил карантин до 31 августа и утвердил новые подходы к ослаблению и ужесточению карантина.

По состоянию на утро 23 июля в Украине общее число случаев COVID-19 достигло 61 851, летальных случаев – 1551, выздоровели 34 тыс. человек. За сутки 22 июля в Украине коронавирусную инфекцию подтвердили у 856 человек.