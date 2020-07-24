 

Мнение: Перспективный китайский УДК Type 076

24.07.2020, 3:05, Разное

Продолжая тему новых УДК https://colonelcassad.livejournal.com/6035517.html
Китай пока что строит УДК типа 075 https://colonelcassad.livejournal.com/5810503.html, но уже задумывается о следующем этапе.
Появились концепты перспективного УДК, которые будут строить после того, как реализуют проект типа 075.
Также упоминаются https://twitter.com/dafengcao/status/1285276631091884032 некоторые характеристики – газотурбинная установка, стелс-беспилотники, 30-тонный лифт, электромагнитная катапульта и способность принимать и запускать самолеты, как самолеты вертикального взлета, так и обычные.
В целом, весьма амбициозный проект, который вполне в духе текущей кораблестроительной программы Китая нацеленной на создание океанского флота с большим кол-вом кораблей 1-го ранга.

Источник: Colonel Cassad





Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.05 / Военный обозреватель из США восхитился мощью новейшего ЗРК С-500 «Прометей»

20.06 / Помолодевшая Лолита похвасталась перед поклонниками новой стрижкой

02.06 / За сутки в России выявили 8 863 новых случая заражения коронавирусом

22.05 / Под Омском двое подростков до смерти забили собаку палкой

24.06 / Мнение: Выползень против Робота

18.07 / Мнение: Хабаровск, 18 июля. 85 тысяч!! И политтехнологии от ФСБ

01.07 / Думская комиссия по «вмешательству» объявила о проверке текста «Медузы».

20.05 / Мнение: О жесткой критике при разборе писем

13.07 / Мнение: О покушении на премьер-министра Канады

07.07 / Личное: Селебы с ксивами

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска