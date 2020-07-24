Мнение: Перспективный китайский УДК Type 076

24.07.2020, 3:05, Разное

Продолжая тему новых УДК https://colonelcassad.livejournal.com/6035517.html

Китай пока что строит УДК типа 075 https://colonelcassad.livejournal.com/5810503.html, но уже задумывается о следующем этапе.

Появились концепты перспективного УДК, которые будут строить после того, как реализуют проект типа 075.

Также упоминаются https://twitter.com/dafengcao/status/1285276631091884032 некоторые характеристики – газотурбинная установка, стелс-беспилотники, 30-тонный лифт, электромагнитная катапульта и способность принимать и запускать самолеты, как самолеты вертикального взлета, так и обычные.

В целом, весьма амбициозный проект, который вполне в духе текущей кораблестроительной программы Китая нацеленной на создание океанского флота с большим кол-вом кораблей 1-го ранга.