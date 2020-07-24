 

Мнение: С двадцаткой фальшивых баксов (с)

24.07.2020, 2:55, Разное

Читаю в Фейсбуке очередное шокирующее свидетельство разгула и беснования хунвейбинов в Штатах:

“Палата представителей Конгресса США проголосовала за законопроект, который обязывает демонтировать все 12 находящихся в Капитолии статуй сторонников Конфедерации южных штатов”.
Уже и до Капитолия добрались, переписывание истории в разгаре.

И ниже – дивный коммент:

“Когда уже вместо статуи Свободы воздвигнут Статуй Флойда (размером повыше), держащего в вытянутой руке 20-ку фальшивых баксов?”

Да уж. Не удивлюсь, если и до этого дойдет.

Источник: Размышления вольного социолога





Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.05 / День закрытых дверей

15.05 / “Устал работать с непонятным контингентом”: Максим Фадеев заявил об ограблении

07.07 / Мнение: Футбольные карточки 4-го века нашей эры

06.06 / Эксперт ответил на обвинения в адрес Билла Гейтса из-за «чипизации» человечества

25.06 / Мнение: Почему голосующие ПРОТИВ, все-равно ЗА?

09.05 / В Росстате сообщили о закупках Советским Союзом вооружения во время войны

05.06 / «Путин в сто раз умнее вас всех»

07.07 / СМИ: Крис Эванс и Лили Джеймс встречаются

12.05 / Мнение: Найден линкор “Невада”

30.06 / Мнение: Явка горит!

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска