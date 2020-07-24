Мнение: С двадцаткой фальшивых баксов (с)

24.07.2020, 2:55, Разное

Читаю в Фейсбуке очередное шокирующее свидетельство разгула и беснования хунвейбинов в Штатах:

“Палата представителей Конгресса США проголосовала за законопроект, который обязывает демонтировать все 12 находящихся в Капитолии статуй сторонников Конфедерации южных штатов”.

Уже и до Капитолия добрались, переписывание истории в разгаре.

И ниже – дивный коммент:

“Когда уже вместо статуи Свободы воздвигнут Статуй Флойда (размером повыше), держащего в вытянутой руке 20-ку фальшивых баксов?”

Да уж. Не удивлюсь, если и до этого дойдет.