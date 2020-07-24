 

Трамп отменил съезд республиканцев во Флориде из-за вспышки COVID-19

24.07.2020, 2:40, Новости дня

Президент Дональд Трамп объявил в четверг, что он отменяет съезд Республиканской партии, который должен был пройти в следующем месяце в Джексонвилле, штат Флорида, из-за вспышки коронавируса.

Трамп, выступая на пресс-брифинге в Белом доме, сказал, что сейчас не время проводить «большой и многолюдный съезд».

«Время для этого события неправильное, просто оно не соответствует недавним событиям», – сказал президент, имея в виду вспышки COVID-19 в южных штатах.

Трамп отметил, что партийные мероприятия пройдут в режиме «онлайн в той или иной форме».

По словам президента, делегаты-республиканцы, которые выдвинут его кандидатуру на ноябрьские президентские выборы, соберутся в Северной Каролине на короткое время.

Безопасность стала основной причиной отмены съезда в Джексонвилле, заявил Трамп, добавив, что таким образом партия может послужить примером для других организаций.

Съезд Республиканской партии должен был пройти в Джексонвилле с 24 по 27 августа.





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