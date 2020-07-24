Американский врач – самое эффективное средство от COVID-19 — маски

24.07.2020, 2:35, Новости дня

Появление вакцины от новой коронавирусной инфекции — дело нескольких лет, заявил в интервью MSNBC доктор Муртаза Ахтер из Аризонского университета. Вместе с тем Ахтер подчеркнул, что COVID-19 легче предотвратить, чем лечить, и непревзойдённым по эффективности средством остаётся защитная маска.

Доктор, я настаиваю, что мы по своей природе народ оптимистичный. Но насколько большие надежды должны мы возлагать на эти сообщения о вакцине? Поправьте, если я неправ: в среднем ведь, по современным меркам, считается, что быстрый выход вакцины — это скорее четыре года, чем пара месяцев?

МУРТАЗА АХТЕР, доктор, Аризонский университет: Именно. Как минимум четыре года, я бы сказал. Обычно на выпуск вакцины уходит много лет. Послушайте, мы все оптимисты, я исследователь, я хочу посмотреть, что покажут данные. И я рад, что люди над этим работают.

Но вакцина — это не панацея. Как известно вам и вашим зрителям, у нас и от гриппа прививают, но это не значит, что люди гриппом не болеют. Так что я рад, что мы работаем над быстрым выпуском вакцины, но в то же время и здесь могут быть допущены ошибки, вероятно, люди всё равно могут заболеть.

И я не хочу, чтобы люди так сосредотачивались на лечении, позабыв о профилактике. Помните: лучше лечение от COVID — это избегание инфицирования. И у нас для этого есть суперсредство! Хотите верьте, хотите нет! Оно называется маской! Маски несовершенны, но чрезвычайно эффективны, гораздо лучше любого лекарства, которое у нас есть. И нам просто нужно ими пользоваться!

Если президент будет говорить о том, как это патриотично… Послушайте, пару дней назад я говорил о том, что после терактов 11 сентября мы все вывешивали флаги, прикалывали флажки к пиджакам, они были у всех нас дома как знак солидарности. Наверное, сами по себе флаги много жизней не спасут. А маски спасают. Так что, люди, хотя бы в знак солидарности, даже если вы не верите в их эффективность, хотя они эффективны, хотя бы в знак солидарности, пожалуйста, носите маски!

Дата выхода в эфир 20 июля 2020 года.