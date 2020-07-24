Мнение: Зачем им такая огромная Фемида?
24.07.2020, 2:25, Разное
Занесло в Первый апелляционный суд общей юрисдикции на рассмотрение вот этого дела.
Поразила огромная статуя богини правосудия Фемиды.
И огромные свободные пространства…..
Похоже, что здание строилось не под суд, а под что-то другое… . Но в связи со скоропостижным созданием апелляционных судов, срочно понадобилось здание, где можно вершить правосудие . Вот, видимо, и перестроили под суд здание, которое подвернулось…
К слову, размер Фемиды, по-моему, никак не повлиял на атмосферу в суде…
Источник: Ирек Муртазин
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