 

Мнение: Зачем им такая огромная Фемида?

24.07.2020, 2:25, Разное

Занесло в Первый апелляционный суд общей юрисдикции на рассмотрение вот этого дела.

Поразила огромная статуя богини правосудия Фемиды.

И огромные свободные пространства…..

Похоже, что здание строилось не под суд, а под что-то другое… . Но в связи со скоропостижным  созданием апелляционных судов, срочно понадобилось здание, где можно вершить правосудие . Вот, видимо, и перестроили под суд здание, которое подвернулось…

К слову, размер Фемиды, по-моему, никак не повлиял на атмосферу в суде…

Источник: Ирек Муртазин





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