Мнение: Письмо: “Сказать ли об измене”

24.07.2020, 2:05, Разное

И здесь про “нарыбачила”.

Не хватает у авторов скромности понять, что рапаны рыбачить не могут, даже рыбы не могут рыбачить.

Зачем только слово это треплете. Учитесь не щипцевать пока, не надо зариться на рыбалку, до рыбалки вам как до неба.

lnmkhk

Здравствуйте, уважаемая Эволюция!

Меня зовут Елена, 38 лет. Есть сертификат за тест про конфликты- 63 балла, и 44.4 балла за 17 тест (рыбацкий диалог). История моя про измену и любовника, которого я “нарыбачила”.

Замужем 6 лет, ребенку 5. У меня небольшой бизнес почти 10 лет. Он даёт средний доход и довольно много свободного времени. Три года читала блог, собиралась набраться знаний и сил и начать рыбалку на мужа. Старалась, убирала щипцы и скалки, но с пунктом влюбится самой была проблема, я думала как же это сделать, когда он так меня раздражает. Скалки прорывались, я не справлялась с копившимся раздражением.

(Никакого пункта “влюбиться самой” у меня не было и быть не могло такого штурманства. Заставить себя влюбиться нельзя. Если убрать свои щипцы и скалки, закрыть хлеборезку и стать щедрей, партнер начинает симпатизировать, а симпатизирующий партнер становится симпатичней. Автору симпатию мужа вызвать не удалось, вот она и оплелась ЗВ “могла бы, но не люблю”)

История эта началась как только я вернулась из “отпуска” (четвертый год подряд уезжала с ребёнком к родителям на 2 летних месяца, за свой счёт).

(С обидой на мужа вернулась, что не отпуск, а “отпуск”)

Первые дни сентября. После утренней пробежки зашла на спортплощадку у дома и увидела красивого загорелого мужчину с обнаженным торсом (было ещё тепло). Встретились взглядом, смутилась. Он поздоровался, я в ответ. Потом при регулярных утренних пробежках встречалась с ним почти ежедневно, здоровались. Спустя месяц – 2 он подошёл и дал визитку массажиста. А впечатление было будто бизнесмен…

(Подразочаровалась. Женщины даже не скрывают свое желание найти себе шею, не видят в этом стыда)

Рассказала даже мужу. Как-то, когда я шла домой с площадки, притормозил на машине, спросил как позанималась. В октябре пригласил на каток, (кольцо видел, я сказала что семейная), продиктовал телефон, визитку потеряла. Ещё через несколько дней, неожиданно меня догнал и обнял за плечи, сказал что соскучился (я на несколько дней уезжала). Пригласил домой на чай. Живёт в соседнем подъезде, по-дружески. А на следующее утро не вышел на тренировку. Мне стало так тоскливо, что преодолев сомнения и страхи к обеду я написала “Привет”. В тот же день мы встретились в кафе. На следующий день поцеловались, на третий он уже лез под юбку и настойчиво звал к себе. Говорил, что уже продолжительное время он засыпал и просыпался с моим образом, я стояла у него перед глазами. Я потеряла сон, перечитывала все, что находила у вас об изменах.

А., 43 года, не женат, детей нет. В длительных отношениях был мало. За год до встречи со мной расстался с девушкой, с которой жил пару лет. Знакомится легко, говорит раньше брал всех напором. Квартиру купил недавно. Часто повторял “эти бабы вечно меня выгоняли”. Есть машина. По его не новым дорогим вещам, привычке во всем к лучшему, и его рассказам, можно предположить, что раньше его, ОЗ была выше. Сейчас работает водителем, а раньше возил контрабанду.

(Была бы его ОЗ выше, он бы на нее и не глянул)

На момент измены, секса с мужем не было уже 2 месяца (обычно 1раз/ месяц), а потом ещё 4, достаточно было напомнить, что у нас течет душевая кабина, чтобы остудить его просыпавшееся вдруг либидо, недели на две.

(Либидо любого мужа можно этим остудить. Автор так мстительно об этом пишет, словно рассчитывает, что муж будет преодолевать препятствия ради ее пещерки. А раз нет, она отдаст эту пещерку другому)

Он зависал сутками в телефоне, сериалы по ночам, Инстаграм. Это всегда было, но тут все ухудшилось. Обросший, неопрятный. Это уже походило на психическое расстройство. Дома атмосфера лени и безделья. В его выходные я старалась исчезнуть пораньше из дома, когда ребенок не в саду, уходила вместе с ним. Муж отдыхает 15 дней в месяц. При этом ⅔ бюджета на мне. Приготовить, убрать, и что-то сделать по дому не наша история, он всегда как гость. Читая письма в рубрику я каждый раз себя успокаивала, вот вроде бы ситуация почти как у меня. Но у меня всегда был нюанс: таких ленивых мужей и так себе отцов не было ни в одном письме. Ни в быту, ни с ребенком, ни финансово, ни физически, ни эмоционально, ни провести время вместе- нигде не вижу компенсации. При этом только на 5й год брака, благодаря блогу, и своей внематочной беременности, я поняла, что второго ребенка с этим мужчиной мне не надо, а то все переживала, что у него будто аллергия на мою овуляцию. А ведь до свадьбы видела как он играет с детьми, как обожает племянницу и рассчитывала, что он будет хорошим отцом. Но он все так же хорошо играет с чужими детьми. Понимаю, что ребенок вырастет и мы разойдемся как в море корабли. Нас ничего не связывает кроме ребенка и семейных праздников.

(Антишкатулка автора переполнена. Вот этим и плохи рапунцели, онегины, и некоторые КСЖ с большой Ж. Вместо того, чтобы просто изменять своим супругам, они в оправдание собирают анти-шкатулку. Собирают мусор и грязь, копят досье, выставляют своего супруга монстром. И все это для того, чтобы свое чувство вины уменьшить. Лучше бы просто изменяли, а к человеку сохраняли уважение и не пачкали его)

История с А.. была похожа на контрастный душ. Он часто меня отмораживал: После страсти первых встреч, после первого секса, через 15 минут: “Ну все ты пошла, тебе пора? Надо делать перерыв в 3-4 дня -, рассудительно говорил А., а то мужчина иссушается от секса”.- А я то думала у нас что-то большое и светлое. А мне секс по расписанию предлагают.

(Он ей не расписание предлагал, а перерывы, потому что она доярка)

Расстроилась и молча ушла; Своими разговорами, что он холостяк, о том какие сейчас женщины, что то про баб с прицепами. Я старалась рефлексировать значимость, быть скромнее в ее оценках и в принципе, и общаться в границах. И несмотря на “холодный душ”, меня тянуло к нему. И порой случались сюрпризы: Как-то мы только зашли к нему с улицы (возможно я пришла переступая гордость) моет руки, из ванны слышу: “Л. , я думаю мы бы с тобой зажили бы (совместно) уже, если бы не твое замужество. Так то я парень равнодушный, а ты зацепила меня”. Обалдеть!

(Когда Штурманы пишут, что рефлексировали значимость, это всегда о том, что они старались удерживать свой паровоз. Свою значимость для другого нельзя отрефлексировать, отрефлексировать можно только чужую значимость для себя. Свою значимость надо оценивать по обратной связи. И не тянуться, если к вам не тянет. А она висела над ним с щипцами и он иногда бросал ей что-то, видя ее собачьи глаза)

Но помню, что часто особенно после секса, я уходила с мыслью, что больше не приду. Как-то так не похожее это было на любовь каждый раз. И прощалась с ним мысленно. Я же вроде бы уяснила в блоге, что любовнику должно быть надо больше, чем мне.

(Видите, она и блог читает через свои штурманские проекции. Якобы я из внешнего локуса пишу, что должны вам партнеры ваши)

А он все время показывал, что ему так себе надо. Потом вдруг получала: “что в гости не приходишь”. -“так не зовешь же”. – “Для тебя всегда открыто. Зову. Приходи”. Приходила. Он купил абонемент в мой фитнес-клуб, мы ходили часто вместе. У мужа тоже был – он не ходил.

(Попрошайка бедная, жаловалась, что не зовет. Сливала мужа)

Регулярный секс как он планировал я ему предоставлять не собиралась.

(Обратите внимание. Он просил у нее перерывов побольше, а она это перевернула так, будто он просил приходить к нему почаще и регулярно)

В начале декабря, примерно через 2 недели как мы начали общаться, приехал мой отец. Мне предстояло уехать с ним в отпуск и вообще присутствие отца осложняло наши встречи. Через три дня в отпуске он мне написал, и его будто подменили, появилась нежность, томление, я не узнавала его голос. Он сказал: “ты уехала и я все понял”.

(Доярка рада, что на дистанции к ней относятся лучше, чем вблизи)

Звал на Новый год с собой к родителям. Не могла. С мужем за три дня нового года, сидя дома, мы так рассорились, что я готова была уйти. Дома было невыносимо. Я думала снять квартиру, под предлогом “для мамы” , я пригласила б ее в гости, а потом могла бы и остаться там. Но потом муж вдруг поменялся, я сказала ему, что в такой атмосфере ненависти жить не могу и собираюсь уйти.

Он стал регулярно читать перед сном ребенку, пару раз приготовил ужин, днём, когда ребенок был в саду пригласил меня гулять. “Вдвоем?”,- удивилась я. Нехотя согласилась и пошла. Я была обескуражена его поведением. В быту появились те мелочи и участие, о которых говорить неудобно, можно сделать все самой. Но человек будто включился, проснулся, стал замечать людей и вещи вокруг себя. Решила не съезжать, дома стало возможно дышать, пожалела деньги, и меня никто не звал и не ждал, не торопил и не выгонял.

(Какая эффективная скалка! Давно надо было начать дубасить, а автор зачем-то скалки пыталась убрать)

А. тогда спрашивал, “вот уйдешь ты, разведешься, что будешь делать?” – “Работать”. Проверяя видимо не рассчитываю ли я на его шею. Но я понимала, что мне надо года два, чтобы подготовить себе комфортный уход. Накопить взнос на ипотеку. И в конце января я пришла к А. и сказала, что муж хочет мириться. А. решил, что я расстаюсь: “Прощаться пришла?”, моё “нет” он не расслышал. Я заметила слезы в глазах, он оттолкнул. Я ушла.

Через неделю встретились в фитнес-клубе. Он, пытался ускользнуть от меня, я написала, что хочу его увидеть. Поехали к нему на “дружеский чай”. Секс. Сказал, что пострадал эту неделю, что-то про нашу зрелую любовь, без присваивания. Продолжили встречаться.

(Она хотела пощипцевать любовника мужем, тот ее выгнал. Потом бегал от нее. Она его настигла, и он согласился на любовь без присваивания)

С мужем опять случился какой- то конфликт по мелочи, и все вернулось на круги своя. Ещё острее и хуже (появился мат и агрессия). Он будто мстил мне за свою хорошесть.

(Не за хорошесть мстил, а за выбитые скалкой вложения. Каждый раз, когда вы загоняете человека в угол и заставляете прогнуться, вы получите чуть позже ненависть. Тем более у нее мощная скалка – угроза увезти от него ребенка)

А. получил свою новую квартиру. Я часто ездила с ним, помогала что-то по мелочи с ремонтом, шторами, иногда просто сидела рядом.

Переехал, перестал быть моим соседом, продал абонемент в фитнес, я думала это финал. Но нет, заезжал, встречал, привозил даже чаще.

Периодически неожиданно по месту и времени, полунамеками я вдруг слышала о его любви, например стоя у его подъезда, он с полными пакетами в руках, говорит и чего же я такой влюбленный, это ж надо же так на старости лет … . Или говорит:” Не понимаю, я что люблю Л.( меня)?. Просто я раньше с этим не сталкивался” Но с другой стороны было, что я напеку оладьи (у него ещё нет кухни), выношу ему со сметаной и вареньем, а он при мне их съедает в машине, говорит: “Божествено вкусно, хорошая ты, выходи за меня замуж”.

(Он иногда кидал ей то, что она постоянно тянула. Но делал это в шутку, чтобы не получилось обещанием. Вот вы когда нависаете с щипцами, неужели не понимаете, что человек постоянно пытается выжать из себя то, чего вы ждете, и в хорошем настроении или под алкоголем выжимает?)

На период самоизоляции муж с ребенком уехали жить к свекрови в пригород. Я сослалась, что у меня есть чем заняться дома, и на работе. Не будь в моей жизни А. я бы тоже осталась дома. В итоге затеяла ремонт своими силами на работе на 2,5 месяца и практически весь период с небольшими перерывами жила у А.

(Нет, она не Оправдашка, у нее действительно было много дел в городе)

Через месяц поехала к ребенку. Вернулась, разговариваю с А. за ремонтом по телефону, сказала, что мне так неприятно юлить, врать, обижать его, при этом давно предав мужа, и так противно от самой себя, что хочется все это прекратить. – Так бросай, говорит. – Кого? тебя? не могу, буду страдать и снова захочу вернуть! -“Нет мужа”. А я возьми да скажи, что бросать не хочу, а вот поменять мужа не против. – “Богатого хочешь?”- “Нет просто хорошего”.

И чуть позже говорю: “Ты не сможешь жить со мной жить. Это я старалась тебе понравится, а так, я не такая удобная, забываю переключать краны в душе, и не такая уж аккуратная” и ещё что-то. “Ну давай копи деньги будем размениваться. Чтобы у ребенка своя комната хотя бы была”,- говорит А.. Это уже было похоже на предложение. Хотя это “копи деньги”, немного подмораживало. (Особенно моих подруг, разболтала им со временем).

(Ее подмораживало вот это, точнее шатало корону ее. Хотя он просто так сказал, надеясь, что она не накопит. Видите, как корону злит вытянутое щипцами, когда хотелось большего?)

В конце мая съездили на дачу к его родителям. Родители приятные, простые, мне обрадовались, отец сказал, что чувствует родную душу, потому что я ем какую-то горькую траву, мама обняла, поцеловала на прощание. “У вас любовь что ли,- спрашивает жена брата,- а мы и не знаем, а мы тут стараемся( ищут кого-то)”. А. говорит: “Да! сейчас мы ещё забеременеем быстренько”, и стискивает меня. Ласки у него ко мне конечно такие: “ты так и с собакой играл?” – спрашиваю. Он и говорит: “Да! как ты догадалась?”.

Антишкатулку я тоже богатую на него собрала. Я все рассчитывала прожить эту историю и учитывая его прохладное отношение побыстрее уйти. Он перед 8 марта бросил меня темном лесу я приехала к нему в дождь через парк на велике (кошки скребли на душе, дома было невыносимо, мама заболела). Он меня накормил, напоил и почти проводил обратно до середины темного леса, а дальше, говорит: “топи педали, дальше не пойду”. Я не стала настаивать. Страшно, реву и кручу педали, очень темный лес. Хочется вернуться к ребенку живой. Обиделась. Не отвечала на его сообщения. Он правда и слал лишь приколы. По которым я понимала, что он не понял, что произошло. А потом спустя неделю мы встретились и он был так нежен, и ласков, целовал в машине. Я чувствовала в тот момент, что ему даже больше чем мне. Я говорит хотел тебя “снести”, (оттого ли что я долго на связь не выходила, или не приезжала к нему, он в свою очередь оказывается тоже на меня обижался). Так снеси, говорю. -“Хотел, да не могу!”.

(Она рыдала, что он бросил ее в темном лесу, а он в тот момент хотел бы от нее отвязаться совсем, потому и бросил. Наверное шла и капала ему на мозги кислыми щами)

То он уезжал от меня далеко на велосипеде (на трассе), км на два. Или я еду к нему вечером, он знает, и выходит прогуляться, и уходит в противоположную от меня сторону и вынуждает меня ждать; то рявкнет на меня. Часто мне не хватало обычной вежливости и галантности, я жду его у лифта, придерживаю дверь для велосипеда, а он выходит первый заходит в лифт и уезжает(хотя обычно заходили вместе). Или если что-то надо везти тяжелое, или термос, который может протечь, то это в мой рюкзак.

(Вот она собирает анти-шкатулку, хотя все эти бзики мужика – это момент, когда она ему поперек горла становилась со своими выходками, на границы его наступала или щипцами тянула лишнее. Ей бы на свои границы в этот момент взор обратить, а она удобряет свой ЗВ вместо этого)

В конце июня случайно у него дома я увидела на экране его телефона всплывающее сообщение от “Маша, соседний город”. Я улыбнулась, может даже озвучила. Он ответил Маше, я ушла в другую комнату. Пришел обнял, сказал, я все понял, не придавай значения, мол. Потом зашла в душ и слышала звуки переписки. Я пыталась сформулировать себе что происходит и как мне быть. Такое было впервые. Ужин уже не радостный, стараюсь не киснуть, но от чего-то немного реву (мокрые глаза). За фильмом я как-то неожиданно для себя сказала “Нам надо расстаться. У меня семья разрушается, я сама ее разрушаю”. На что он сказал:” ты смотри, подумай, так бегать туда сюда он не позволит, и обратно уже не примет”. Спали по сторонам, рано утром уехала.

Но ближе к обеду звонок. А.: “Л.,ну что ты натворила, что ты устроила.” – Ничего внятного не могу сказать в ответ. – Он начинает говорить, что он эту Машу даже не знает, не видел, просто он общительный парень, и чего я вынуждаю его оправдываться. Он свободен и неопределен, а я замужем. “И что у тебя на меня виды какие-то, ты за меня замуж собралась что-ли”. Я слова вымолвить не могла из-за комка в горле. Сбросила и набрала сообщением: “Ты будто каждый раз мокаешь меня носом в грязь, начиная с фраз “Я бы приударил за тобой, будь ты не замужем” (а сейчас я третий сорт, и зачем то за тобой таскаюсь),

“все несерьёзно”, “я свободен” и прочее. Да и сейчас от тебя прозвучало нечто вроде “посмотри на себя, кого ты обманываешь”. Прости, боюсь я действительно имела на тебя виды, все это меня обижает и задевает. И я в принципе не согласна на такую роль. Я и говорила, что любовника не искала, он мне не нужен … а мужа бы поменяла.

А когда ты зовешь меня с ребёнком к себе, ты все ещё проверяешь степень моей дурости? и все по прежнему несерьёзно? Я понимаю что Маша – абсолютная случайность, но она вскрывает внутреннюю картину. И ты тут же уверенно заявляешь, что свободен”.

Перезвонил тут же. Я зачем то согласились и поехала с ним за водой на ручей. Мое решение не поменялось. Его слова только подтвердили мои опасения. Я убеждалась, что сделала все правильно.

(Он ей спел арию Мертвого Жука. А она делает вид, что могло быть какое-то ее решение)

Совсем поздно вернулась на работу, ругала себя, что потеряла день и вообще потратила на него столько времени, задвигая свои дела и планы!

В обед на следующий день он позвонил мне с дачи. -“Л, выйдешь за меня? Выйдешь”. Рядом был брат я не могла говорить сказала – “Выйду”.

(Не смогла при брате нащипцевать гарантий, поэтому ответила коротко)

Потом звонок и вопрос повторялся и опьянение моего друга каждый раз усиливалось.

На следующий день вечером он вернулся. Мы встретились на велосипедах в поле. Он говорил, что не поднимал этот разговор потому, что не хотел вмешиваться в мою семейную жизнь. Но я сама так поставила вопрос, “ну давай тогда, разводись, приезжай. Барахло твое, (он видел по видео сколько у меня вещей) здесь сожжем, в поле (он любит порядок и не копит лишнего). “Бери мелкого”. Ребенку он только рад (боится что своего может не быть), и для нас мужчин это нормально. Хочешь поменяем квартиру на двушку”. Я только сказала, что делить его точно ни с кем не хочу и уравнивать наши позиции не согласна.

Только дома стало понятно, что он уже выпил три бутылки пива. Продолжили жить в прежнем ритме и к этому разговору не возвращались. Только раз за завтраком он сказал, что с пивом надо завязывать, нам же ещё родить кого-нибудь надо.

(Ему было стыдно за пьяный треп, поэтому он ей сказал, что пьянство зло и на ребенка он в принципе, наверное, возможно, согласен, но не на брак)

Я собиралась как обычно на лето уезжать к родителям, отвезти ребенка. Перед отъездом последний раз была у него и решила уточнить можно ли верить тому, что сказано под 3 бутылками пива. (Меня смутило что он собирается утеплять балкон, значит про смену квартиры ерунда все). Он в ответ спросил, можно ли верить в мою любовь, или я тоже его люблю только под ламбрусско. Я здесь, говорит, приходи с мелким живи, я ничего не боюсь, я в окопах спал.

(Отважный онегин. Под танками был и этот танк выдержит)

Ничего мне этот разговор не прояснил. Понимаю, что здесь и паровоз и щипцы. Но с этого момента мне стало непонятно как быть. То ли предложение я вытянула щипцами. Или это и не предложение вовсе. Или я хочу его настойчивости и уверенности. Или я просто тороплюсь (паровоз).

(Она перечисляет или-или, хотя все варианты вместе и есть. “Ничего не прояснил” типичное штурманское. Все прекрасно поняла, но хочется вытянуть больше)

Но дома муж… перед моим отъездом стал предпринимать попытки наладить мир, и все с разговорами и сексуальными приставаниями. Для него мир – значит секс. Я отказываю, и снова у нас военное положение. Жить соседями и мирно он не хочет. Заведи, говорю, любовницу, хочешь разведемся. Он говорит что ни то, ни то для него неприемлемо. И столько разговоров, и моментов что стоит сказать только “Да”, или “так и есть”. Например, он говорит если жена не хочет мужа то здесь только два варианта, она заводит любовника либо..( не помню) Я всё говорю, что у меня есть спорт и вибратор, а его я не люблю и не хочу.

Уже третья неделя как я уехала к родителям. Могу остаться здесь до сентября, но думаю на месяц вернуться домой, оставлю ребенка с мамой. Нужна ли дистанция, чтобы прояснить что-то с А.? Или со звонками это и не дистанция.

(Она спрашивает, хватит ли таких щипцов, чтобы вытянуть из А. что-то более похожее на предложение, а не отважное согласие лечь под танк)

Я поймала себя на том, что если не сложится с А. вряд-ли я буду жалеть о муже. И скорее буду общаться с кем-то другим, чем вернусь. Но пока кроме А. мне никто не нужен, не смотря на все сложности его характера и собранную антишкатулку.

На днях А., вроде уже на совсем трезвую голову, за рулём, по видеозвонку спросил “Выйду ли за него”- “Позовешь, выйду”.

Мне приятно, я счастлива. Но не могу понять, что не так. С трудом представляю, что вот я с чемоданом и сыном приехала к нему. И мы зажили. Порой не уверена люблю ли я А.. Тоскую, когда он пропадает, но сильно не даёт мне соскучиться, звонит почти каждый день. Чуть ревную, когда катается по красивому городу без меня. Но уже нет такого наваждения как в первые три месяца. Голова остыла, но сердце вроде бы нет.

(Вытянула еще что-то, ковыряя щипцами на дистанции, но все равно тревожно, то ли рискнуть, то ли кинуться в зеленый виноград)

При этом процентов на 70 я готова к разводу и почти решила уйти от мужа. И кажется совсем неправильно молчать, когда он пытается наладить отношения. Как не сделать его врагом? Сказать ли об измене?