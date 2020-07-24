 

Глава ВОЗ ответил на обвинения Помпео в сотрудничестве с Китаем

24.07.2020, 2:01, Новости дня

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус отверг обвинения госсекретаря США Майка Помпео в сотрудничестве с Китаем. Об этом он заявил на брифинге в Женеве 23 июля, пишет Reuters.

Гебрейесус подчеркнул, что обвинения Помпео не соответствуют действительности, являются неприемлемыми и безосновательными.

Глава ВОЗ добавил, что единственная цель организации – это спасение жизней, поэтому “ВОЗ не будет отвлекаться на эти комментарии”.

Как писала британская газета The Guardian, о том, что Гебрейесус якобы заключил сделку с Китаем, Помпео заявил 22 июля на закрытой встрече с членами парламента Соединенного Королевства. Госсекретарь утверждал, что об этом свидетельствуют данные американской разведки.

В мае президент США Дональд Трамп обвинял ВОЗ в том, что в начале вспышки коронавируса в китайском Ухане организация якобы помогала китайским властям скрывать опасность от всего мира. Впоследствии Трамп заявил о прекращении финансирования ВОЗ и объявил о намерении вывести США из организации.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 23 июля в мире коронавирусом заразилось 15,3 млн человек, из них умерли более 625 тыс., выздоровели 8,7 млн, свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который следит за распространением болезни.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





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