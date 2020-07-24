 

93-летнему экс-охраннику нацистского лагеря вынесли приговор в германском суде для несовершеннолетних

24.07.2020, 2:01, Новости дня

23 июля ювенальный суд Гамбурга приговорил к двум годам лишения свободы условно 93-летнего Бруно Дея, его обвиняли в соучастии 5322 убийств в нацистском концентрационном лагере Штуттгоф во время Второй мировой войны, пишет dpa.

Дей служил охранником лагеря с августа 1944-го по апрель 1945 года. Тогда ему было 17 лет, поэтому дело прокуратура передала в суд, который рассматривает правонарушения несовершеннолетних.

Обвинение требовало трехлетний реальный срок; защита настаивала на оправдании бывшего эсэсовца.

Дей утверждал, что не попал на фронт по состоянию здоровья, а к службе в лагере его принудили. В заключительном слове на процессе он принес извинения “всем, кто пережил то адское безумие, и своим родственникам и потомкам”.

35 выживших заключенных из лагеря Штуттгоф были среди заявителей по делу Дея, шестеро из них выступали в суде. Они рассказывали о ежедневных издевательствах и избиениях, а также об убийствах узников, смертельных случаях в результате голода и тифа.

Заявители не настаивали на суровом наказании бывшего охранника, если тот признает вину перед жертвами Холокоста.

Следственные органы ФРГ сегодня рассматривают еще 14 уголовных дел, связанных с преступлениями в лагерях смерти в годы Второй мировой войны.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





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