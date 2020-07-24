Мнение: Мой комментарий к записи «в Новом рабочем ведется пропаганда социал-шовинизма» от karlsonmarxx в…

24.07.2020, 1:55, Разное

Т.е. именно так, с подвывертом и прибаутками вы защищаете идею, оплачивать социальных паразитов за счёт работающих? 🙂

Ещё раз повторюсь, устал конечно, но что делать, если люди делают вид, что не видят написанного 🙂

Лично я вижу три категории социальных паразитов. Именно паразитов, так как они именно НЕ ЖЕЛАЮТ ничего делать для общества имея на то ВСЕ возможности. Они не желают работать, платить налоги, хотя сами эти налоги, которые платят другие, потребляют.

Т.е. это не дети малые (как это утверждает karlsonmarxx), это не матери с малыми детьми (как опять же почему-то утверждает karlsonmarxx), это не учащиеся школ и ВУЗов и даже не инвалиды и старики (про которых совсем забыл karlsonmarxx) им как раз положены пособия, пенсии и прочие выплаты от государства. В достаточной мере или нет, это отдельный вопрос, но он не входит в круг вопросов рассматриваемых в данном посте.

Так вот ТРИ категории ПАРАЗИТОВ, которые именно НЕ ХОТЯТ работать (официально) и, следовательно, не платят налогов, а потом тот же karlsonmarxx будет кричать, что мало средствов выделяется на социальные программулины.

Первая категория – это из разряда тех, которые попадают в новости типа – “Безработный на ферарри попал в ДТП” или “У безработного отобрали сумку со 150 тыс. долларов США”.

Т.е. это люди теневого сектора, а так же бандиты, грабители, воры и прочая шалупонь, которая в деньгах не нуждается, но и платить налоги не хочет.

Вторая категория – это донаторы, получающие деньги из зарубежных фондов и тоже не желающих светить свои доходы. Шатать режим за чужие деньги они согласны, а платить налоги (хотя сами эти налоги потребляют) не собираются. Хомячки Навального – яркий тому пример.

И третья категория – БОМЖи и запойные пьяницы всех мастей и категорий. Почему БОМЖей я выделяю в отдельную подкатегорию? Я знал людей, которые не были алкашами, имели квартиру (и даже приличную семью) но жизнь на улице и попрошайничество это просто был их образ жизни.

И вот этим гражданам господин karlsonmarxx очень хочет выплачивать деньги из бюджета. Прям разрывается от переживания за их судьбу. Не скупится даже на передёргивание фактов и извращения слов сказанных другими. Про паясничание я уже не говорю, это личное дело каждого 🙂

Мне вот всё непонятно, что же заставило людей, в совсем недавнем прошлом, с пеной у рта защищавших коммунизм (это уже не про karlsonmarxx), сейчас так резко повернуться на 180 градусов, что даже начать оправдывать капитализм.

Ведь всем понятно и ясно, что на тупость под названием БОДи государство никогда не пойдёт и что БОДи ничем, кроме как популизмом назвать нельзя. Т.е. это голый и наглый популизм, но сил и средств на разгон этой пустышки тратиться столько…

Значит кому-то очень надо продолжать раскачивать лодку. И, например мне, абсолютно ясно, почему в прошлом “яростные коммунисты”, которые ранее призывали к гражданской войне, называя это “революцией”, теперь так быстро “перекрасились” и стали призывать к БОДи.

Слова разные. Методы одни и те же. Так как ЦЕЛЬ не меняется.

А цель у этой группы, как по мне, одна – расшатывать страну и разъединять людей.

Цель, не дать людям увидеть ПРИЧИНЫ всего того что происходит.

Сконцентрировать внимание на пустых обещаниях и призывать бороться за миражи.

Объединять всех на борьбу с ветряными мельницами. Сначала придумать морковку. Потом всех убедить в том, что она настоящая. А после этого обвинить правительство в том, что народу эта морковка не досталась.

“Если проблемы нет, её надо придумать и постараться увлечь народ на борьбу с этой проблемой.”

Вот настоящий лозунг как либерастов, так и Навальнястов так и “true коммунистов”.

Слова разные. Методы одни и те же. Так как ЦЕЛЬ не меняется.

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