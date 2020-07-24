Мнение: Большая разводка: исчезает ли иммунитет вместе с антителами?

24.07.2020, 1:50, Разное

Есть мнение, что человечество глупеет… и что в последние десятилетия этот процесс ускорился. Истерия вокруг “чудовищного ковида”, не стихающая в СМИ который месяц, это, увы, подтверждает.

Вот очередной жупел, с которым все бегают по инету, выпучив глаза от ужаса: якобы “иммунитет к ковиду нестойкий, поэтому даже если все им переболеют – счастья не будет, а будет только вечный ковид!!” В подтверждение журналисты приводят “научные факты”, о том что якобы “количество антител к ковиду резко снижается через два месяца после выздоровления” – и вот это, типа, кранты нам, земляне! Если антитела все куда-то улетучились – пиши пропало, организм снова беззащитен, проклятый вирус сожрет и спасу не будет!

Журналисты пишут, блогеры друг другу пересказывают – в итоге уровень паники держится на хорошем, рабочем уровне. А критическое мышление у всех отключено – и это реальная беда, пострашнее вируса.

Хоть бы кто задал простой вопрос: а как же вакцинация от кори? От оспы? От ветрянки? Как же всем известные с детских книг истины типа тех, что “кто переболел чумой, больше чумой не заболеет”? Ведь вовсе не надо быть вирусологом, чтобы знать такие вещи!

Люди прививаются от оспы в раннем детстве – и больше не болеют оспой никогда. То же – с корью и прочими вирусными заболеваниями. Вопрос: неужели любой из нас, привившийся в детстве от кори или от краснухи, с тех пор так и таскает с собой в организме антитела к краснухе, кори и еще куче болезней? Всю жизнь до глубокой старости? То есть организм в детстве чем-то переболел, а потом всю жизнь, как заведенный, продуцирует к давно побежденной болезни антитела – чтобы, типа, быть во всеоружии “если чё”! Не слишком ли затратная схема для всегда экономной матушки-природы?

Я из любопытства порылся в интернете, почитал про вакцины. Оказалось, что даже есть такой термин – “поствакцинный иммунитет”. И знаете, что пишут? Что мое интуитивное подозрение верно! Наткнулся на фразу из пособия по “Основам вакцинопрофилактики” – она все проясняет: “Длительная персистенция В клеток памяти (десятилетия), когда вакцинные АТ уже исчезли…” и т.д.

То есть так, чуваки: отставить панику. Журналюги то ли сами ничего не понимают, то ли нарочно всех дурят. Для выработанного иммунитета важны не только антитела – там есть еще и так называемые B клетки памяти, в которых “записано”, какие антитела нужны для дезактивации возбудителя уже известной организму болезни! Как только в организм попадает соответствующий антиген – В клетка запускает процесс производства антител. Нет антигена – не будет и антител, все логично.

Так спрашивается – на кой хрен нам интенсивно парят мозги этим “исчезновением антител”, они что, принимают нас за дебилов?

Ответ двойной. Во-первых – конечно, да, именно за них и принимают. И, надо признать – не без оснований. Если лох безоглядно верит “профессионалам”, сам разбираться ни в чем не желает – ну как лохов не напарить?

А во-вторых – исчезновение иммунитета ВЫГОДНО. Если иммунитет после вакцины сохраняется – ее можно продать только один раз; если иммунитет сохраняется в популяции после того как все переболели – вакцину можно и вовсе не продать, ибо кто ее купит?

То есть тут – ПРЯМОЙ МАТЕРИАЛЬНЫЙ ИНТЕРЕС у производителей “вакцин”. А это значит, что никакие рациональные доводы действовать не будут – они будут долбить и долбить везде, где только можно, про “исчезновение иммунитета”. Вы им – про корь, столбняк и В-клетки памяти, а они вам – кляп в рот и пинка под зад, а потом будут заводить ту же пластинку. Материальный интерес превозмогает всё, а прежде всего – доводы разума.

Но разум тем не менее должен победить. Давайте будем думать, люди.