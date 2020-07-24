 

Тегеран предупредил США об ответственности за любое ЧП с иранским авиалайнером

24.07.2020, 1:48, Новости дня

После инцидента с авиалайнером компании Mahan Air в небе над Сирией иранская сторона будет считать Соединенные Штаты ответственными за любое происшествие с пассажирским самолетом на обратном пути в Тегеран, сообщил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.

«Ответственность за любое происшествие на пути возвращения этого самолета будет лежать на США», – приводит слова официального представителя МИД Ирана ТАСС.

Как сообщила пресс-служба иранского внешнеполитического ведомства, соответствующая информация была направлена в посольство Швейцарии в Иране, которое официально представляет интересы США в исламской республике.

Кроме того, послание было передано постоянным представителем исламской республики при Организации Объединенных Нации (ООН) Маджидом Тахт-Раванчи генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу.

По словам Мусави, «детали этого инцидента расследуются». «После получения полной информации будут приняты правовые и политические меры», – добавил дипломат.

Ранее экипаж иранского авиалайнера компании Mahan Air по пути из Тегерана в Бейрут сообщил о перехвате американскими истребителями в небе над Сирией. Лайнер успешно приземлился в столице Ливана. В результате вынужденных маневров самолета пострадали три пассажира, а также несколько членов экипажа.





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