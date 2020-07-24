Личное: Как Бочкарёва родила Ефремова

24.07.2020, 1:47, Разное

Уголовное дело Михаила Ефремова, как вы наверное слышали, уже передано в суд.

Вы хотите, чтобы Ефремов сел? Я — да, хочу.

Причина тому проста: человек, который садится за руль пьяным или под наркотой, должен быть изолирован от общества.



Фото: Соцсети

Даже если никто не погиб под колёсами его автомобиля. Не говоря уж о том, если погиб, как это и произошло в случае с автомобилем Ефремова.

Почему я так прицепилась именно к Ефремову?

Всё просто: его дело — знаковое.

Решение суда станет символом того, на чьей стороне у нас власть Закона: на стороне народа — нас с вами — или же на стороне тех, у кого есть громкое имя, связи, деньги.

Я очень хочу, чтобы власть закона РФ оказалась на нашей с вами стороне. Я об этом мечтаю. Я жизнь посвящаю тому, чтобы приземлить шутов из тусовки, считающих себя право имеющими, и поднять статус простого человека.

Дело Ефремова очень показательно: если Мишу посадят, наши полусветские звёзды поймут, что они больше не являются недосягаемыми, что им больше нельзя летать над нами и срать нам на головы, размахивая кошельком и непонятно каким образом полученными ксивами.

Если Мишу посадят, для меня это будет означать ровно следующее: закон РФ един для всех. Может, это и утопия, но я хочу и борюсь за то, чтобы эта утопия стала былью.

Иногда мои надежды рушатся, и даже я — сильная, но злая в глазах дебилов женщина — порой хочу опустить руки.

Меня, признаюсь, очень разочаровало дело Натальи Бочкарёвой.



Фото: Versiya.info

Почему она не сидит? Почему эта сериальная актрисулька, пойманная за рулём с наркотиками в трусах, и, как мне кажется, в изменённом состоянии сознания, ушла от реальной ответственности?

Почему суд ограничился всего лишь штрафиком?

Не кажется ли вам, что если бы Бочкарёву наказали по справедливости — реальным тюремным сроком, то возможно не было бы и случая с Ефремовым? А если бы всегда и всех наказывали по закону, многие бы решились сесть обдолбанными за руль?

Беззаконие как раз и порождает надежда на безнаказанность.

Лиши ту же Бочкарёву свободы, другой призадумается о перспективе оказаться в тюрьме.

Даже если не все начнут думать, не сразу, но и одна-две-три спасённые жизни простых людей, нас с вами — это уже очень много.

Правильнее было бы впаять гражданке Бочкарёвой несколько лет тюрьмы вместо штрафика. Посидела бы, подумала. И показала бы пример другим — несмотря на связи, мужа-адвоката, она за решёткой.

Но нет: за наркоту в трусах Бочкарёва не ответила, потому что штраф в 50 тысяч рублей — для сериальной актрисы не ответ.

Мне бы хотелось обратиться к прокуратуре с вопросом: а будет ли дальнейший ход делу Бочкарёвой, или на том и порешили, и опротестования решения суда первой инстанции не будет?

Если так, то очень жаль, конечно: народ опять предали. И гуляющая на свободе Букина мама — символ того, что можно отмазаться от Закона.

Надеюсь, что, в случае с Ефремовым, нас не предадут. Пока надеюсь. Всей душой.

А вы? Вы надеетесь или уже отчаялись? Почему?