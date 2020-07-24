Мнение: О «бедненькой девочке», пробивающей дно за дном

24.07.2020, 1:10, Разное



Фото © АГН «Москва».

Не сочтите за сексизм, однако…

Вот именно так опуститься ниже всякого плинтуса – мужик не может. По определению. Даже самый беспринципный, на котором буквально пробы ставить негде. Есть у мужчин всё-таки понятия «предел падения» и «днище».

Но падших женщин на Руси было принято как-то жалеть по-христиански, оттого и…

Подумать только, что всего пять лет назад многие – и ваш покорный слуга в том числе, каюсь – совершенно искренне считали, что «чуровщина» – это самое настоящее дно. А #жизнь показала, что всё то были всего лишь цветочки. Пришла настоящая женщина – и нате!

Нынешняя глава Центризбиркома Элла Памфилова, сменившая в председательском кресле Владимира Чурова, не моргнув глазом заявила, что нашумевший опрос в соцсетях о многодневном голосовании удалила «неопытная девочка», испугавшаяся мата в комментариях. Дескать, «Просто бедненькая девочка, неопытная, которая сидела администратором, когда в Twitter пошли нецензурные выражения, испугалась и хотела их удалить, а в результате удалилось всё. Я об этом не знала, мы вообще не знали, что они вывесили эти опросы, тем более не знали, что убрали»…

Да-да, виновата девочка, угум-с!

Ну и дальше – только хуже. Глава ЦИК, по её словам, сама распорядилась вывесить новый опрос. «Нам это не страшно, мы знаем цену этим опросам так называемым. Пусть висит на всеобщее счастье», — сказала Элла Памфилова.

А ведь когда-то лидер движения «За гражданское достоинство», председатель СПЧ при президенте, Уполномоченный по правам человека в РФ была хотя бы сносно порядочной. Теперь же её художества на посту главы ЦИК таковы, что многоопытный Владимир Чуров только крякает: а что, и так можно было?

Да, многое мы знаем о русских женщинах. Но далеко не всё, оказывается. И собственно, вопрос лишь в том, есть ли такое «дно», которая нынешняя электоральная начальница была бы не в состоянии пробить?