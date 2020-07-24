 

Мнение: Во как!

24.07.2020, 0:50, Разное

Расскажу историю о моей вещи. Это история о шляпе. Широкополая шляпа военного образца – рейнджер. Случилось это в глухом лесу. А дело было так.
Довелось идти по лесу, незнакомому, довольно глухому. Шел не один, с товарищем. Устал, присел на валежник. Жарища – пот льет ручьем. Снял свою шляпу и повесил на сучок, торчащий из валежника. Посидел, покурил и двинулись дальше, а про шляпу забыл.
Когда дошли до базы, то вспомнил про шляпу. Ну куда уж теперь? Где ее искать-то? Эх, жаль, хорошая была, удобная, зеленая…
Минуло два года. Волею судьбы оказались в тех же местах. Про шляпу давно забыл. Идем по лесу, опять жара. Долго идем. Устал. Решил присесть на валежник. Сел, закурил, а краем глаза вижу какой-то предмет в подвесе. Поворачиваю голову – моя шляпа, а сижу на том месте, на которое сел два года назад. Правда, шляпа моя поменяла цвет. Из зеленой превратилась в грязно желтоватый. Зову товарища. Тот глазам не верит! Чудо – не чудо, но тем не менее…
С тех пор эта шляпа со мной неразлучно. Два года она висела там, ждала меня и никто ее не тронул: ни птица, ни зверь, ни ветер…
Вот такая история про мою шляпу.

Источник: Достало





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