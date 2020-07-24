CBS NEWS – отказалась от миллиона — Тунберг пожертвует призовые деньги на помощь планете

24.07.2020, 0:20, Новости дня

Экоактивистка Грета Тунберг сказала о том, что передаёт 1 миллионов евро различным организациям, которые занимаются экологическими вопросами, передаёт CBS News. Как отмечается в статье, Тунберг недавно стала победительницей премии Гюльбенкяна и получила эту сумму в качестве денежного вознаграждения.

Экоактивистка Грета Тунберг жертвует своё денежное вознаграждение — 1 миллион евро или 1,1 миллионов долларов — различным организациям для того, чтобы те помогли планете. 17-летняя активистка получила премию Гюльбенкяна «За гуманизм». Таким образом было признано её влияние в вопросе смягчения последствий изменения климата и адаптации к нему.

ГРЕТА ТУНБЕРГ, экоактивистка: Призовые деньги, а именно 1 миллион евро — сумма, которую я и представить себе не могу, будут через мой фонд переданы в качестве пожертвования различным организациям и проектам, чтобы помочь людям, находящимся на линии фронта и ощутившим на себе влияние этого кризиса… экологического кризиса, особенно на «глобальном Юге», а также чтобы помочь людям и организациям, борющимся за устойчивый мир и за защиту природы и природного мира.

Первые пожертвования Тунберг будут направлены SOS Amazonia и фонду Stop Ecocide. Большое жюри конкурса заяв ило, что Тунберг была выбрана победительницей при широком консенсусе.

Дата выхода в эфир 22 июля 2020 года.