Сохранить здоровье сердца помогает еженедельное употребление шоколада

24.07.2020, 0:06, Новости дня

Во время нового исследования учеными было обнаружено, что употребление шоколада один раз в неделю напрямую связано со сниженным риском сердечно-сосудистых заболеваний.

Результаты исследования указывают на то, что поддерживать здоровье кровеносных сосудов сердца помогает шоколад. Во время предыдущих исследований также было обнаружено, что шоколад полезен для слизистой оболочки кровеносных сосудов и кровяного давления.

Во время новой работы специалистами был проведен комбинированный анализ исследований последних 50 лет, изучавших связь между закупоркой коронарных артерий и потреблением шоколада. Обнаружилось, что регулярное употребление шоколада привело к снижению риска коронарной недостаточности на 8%.