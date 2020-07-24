 

Сохранить здоровье сердца помогает еженедельное употребление шоколада

24.07.2020, 0:06, Новости дня

Во время нового исследования учеными было обнаружено, что употребление шоколада один раз в неделю напрямую связано со сниженным риском сердечно-сосудистых заболеваний.

Результаты исследования указывают на то, что поддерживать здоровье кровеносных сосудов сердца помогает шоколад. Во время предыдущих исследований также было обнаружено, что шоколад полезен для слизистой оболочки кровеносных сосудов и кровяного давления.

Во время новой работы специалистами был проведен комбинированный анализ исследований последних 50 лет, изучавших связь между закупоркой коронарных артерий и потреблением шоколада. Обнаружилось, что регулярное употребление шоколада привело к снижению риска коронарной недостаточности на 8%.





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

31.05 / Президент “Ювентуса” предложил возвращать болельщиков на трибуны с июля

09.05 / Критика «Голоса Америки» Дональдом Трампом: финансирование не обязательно означает «одоборение»

16.07 / Эксперт: Истребитель шестого поколения может быть уже полностью беспилотным

15.05 / GP о реакции России на новую стратегию нацбезопасности – Москва пытается маргинализировать Варшаву в НАТО и ЕС

31.05 / Опубликовано видео нападения полицейских Миннеаполиса на журналистов

09.06 / Euronews – Пхеньян заблокировал все виды связи с Сеулом и не отвечает на звонки

12.05 / Генерал ФСБ объяснил цель резолюции США против России

15.07 / Лана Эстемирова: «Моя несчастная родина увядает под властью тирана Рамзана Кадырова» 

10.05 / Врачи московской больницы поздравили своих пациентов-ветеранов с праздником Победы

19.06 / ООН согласилась с критикой Путина в ее адрес

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска