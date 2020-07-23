Во Франции расшифровали данные черных ящиков сбитого самолета МАУ

23.07.2020, 23:50, Новости дня

Во Франции закончили расшифровку данных двух черных ящиков сбитого в Иране самолета “Международных авиалиний Украины”. Об этом 23 июля Общественному сообщил заместитель министра иностранных дел Евгений Енин.

По его словам, все данные с речевого и параметрического самописца считаны и расшифрованы удачно, несмотря на повреждения черных ящиков.

“Техническое расследование началось сразу после катастрофы, расшифровка – один из этапов. Но невозможно спрогнозировать, сколько будет продолжаться техрасследование”, – заявил он.

В Бюро исследования и анализа безопасности гражданской авиации на своей странице в Twitter, сообщили, что закончили анализ данных бортовых самописцев.

(1/2) @Boeing #737 UR-PSR @fly_uia / Analysis on CVR & FDR data is finished after 4 days of coordinated technical work / @NTSB_Newsroom @Boeing @oaci @aaibgovuk @TSBCanada @AirlinesUkraine @SafranEngines SHK & NBAAI pic.twitter.com/xexSI7RB3E

— BEA (@BEA_Aero) July 23, 2020

Иранские следователи 20 июля прибыли во французское Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации вместе с бортовыми самописцами самолета “Международных авиалиний Украины”.

Пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 “Международных авиалиний Украины”, который направлялся из Тегерана в Киев, разбился 8 января вблизи столицы Ирана. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил. Среди погибших – 11 граждан Украины. Большинство пассажиров были гражданами Ирана и Канады.

Власти Ирана, утверждавшие сначала, что самолет разбился из-за технической неисправности, 11 января под давлением лидеров западных стран признали, что рейс PS752 был сбит иранской ракетой по ошибке.

В феврале Украина, Канада, Афганистан, Великобритания и Швеция потребовали от Ирана передать черные ящики сбитого Boeing. В Иране объяснили задержку в дальнейшей работе с самописцами вспышкой коронавируса.

6 июня в Тегеране объявили о завершении расследования обстоятельств авиакатастрофы. По словам замглавы МИД Ирана Мохсена Бахарванда, осталось только расшифровать данные бортовых самописцев.

20 июня президент Украины Владимир Зеленский в интервью канадскому изданию Globe and Mail допустил, что против Ирана будут поданы иски в международные суды, если эта страна не будет придерживаться взятых на себя обязательств в связи с крушением самолета авиакомпании МАУ. По словам Зеленского, Украина ждет официальных извинений за инцидент.