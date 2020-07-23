“Это сделают полицейские рано или поздно”. В МВД призывали не пытаться самостоятельно задержать полтавского угонщика

23.07.2020, 23:50, Новости дня

Мужчина, который угнал автомобиль в Полтаве и взял в заложники сотрудника полиции, может быть опасен. Об этом Громадське сообщил директор департамента коммуникации МВД Артем Шевченко.

“Поскольку человек может быть очень опасен – самостоятельно не надо пробовать задерживать этого злоумышленника. Это сделают полицейские рано или поздно”, – сказал Шевченко.

По его словам, поиски злоумышленника продолжаются.

“Поиски мужчины, который захватывал в заложники полицейского, продолжаются. Думаю, что они завершатся успешно”, – сказал он.

В Полтаве 23 июля проводили спецоперацию по задержанию подозреваемого в угоне автомобиля. В ходе операции злоумышленник взял в заложники сотрудника полиции; позже начальник департамента уголовного розыска облуправления полиции полковник Шиян обменял себя на рядового полицейского. Террористу предоставили служебный автомобиль, на котором он направился в сторону Киева. Затем он отпустил Шияна и скрылся в лесу в Решетиловском районе Полтавской области.

Злоумышленника зовут Роман Скрипник, он был ранее судим за хранение и сбыт наркотиков.