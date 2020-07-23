Соглашение о перемирии на Донбассе должны подписать все участники “Нормандской четверки” – Зеленский

23.07.2020, 23:50, Новости дня

Лидеры стран “Нормандской четверки” (Украина – Франция – Германия – Россия) подпишут соглашение об установлении режима полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с 27 июля. Об этом на брифинге в Станице Луганской заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает его пресс-служба.

По его словам, это повысит статус договоренностей.

“Этот документ сейчас ожидает подписания всех сторон нормандской группы. Верю в то, что все стороны – Украина, Франция, Германия и РФ – подпишут его, и с 27 [июля], верю, что может наступить момент, когда будет постоянное прекращение огня”, – отметил Зеленский.

Вечером 22 июля Офис президента Украины сообщил, что трехсторонняя контактная группа в ходе видеоконференции согласовала режим полного и всеобъемлющего режима прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. “Режим соблюдения полного и всеобъемлющего прекращения огня в случае, если он будет соблюден другой стороной, является базовой предпосылкой для реализации Минских договоренностей и открывает путь к выполнению других положений этих договоренностей”, – подчеркивалось в сообщении ОП.

Зеленский отмечал, что силы операции Объединенных сил будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.