МИД РФ предложил помощь Украине с расшифровкой Минских соглашений

23.07.2020, 23:48, Новости дня

МИД РФ готов помочь президенту Украины Владимиру Зеленскому расшифровать текст Минских соглашений, сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова в эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE».

«Я считаю, что, когда человек признается в том, что он не понимает, что написано в договоре, мы можем только ему, во-первых, посочувствовать, а во-вторых, поблагодарить за откровенность. Теперь становится очевидно, почему вот последние годы, уже при Зеленском, все это буксует. Просто он не понимал, что там написано. Согласитесь, это уже результат, и немалый», – приводит слова Захаровой ТАСС.

«Мы в принципе готовы, я думаю, что Министерство иностранных дел РФ сможет оказать президенту Украины помощь в этом сложнейшем вопросе и расшифровать, что же написано в Минских соглашениях, подписанных президентом Украины, но другим», – добавила дипломат.

В ответ на вопрос Соловьева о том, почему Минские соглашения требуют для кого-то расшифровки, ведь это совсем небольшой документ, Захарова заметила: «Они же дети».

При этом дипломат подчеркнула, что это не просто соглашение, не просто исторический документ, который стал «результатом многочасового марафона», прошел через СБ ООН и является признанным на международном уровне, это вопрос о жизнях людей.

«Вопрос в том, что люди на протяжении уже многих лет ждут, когда наконец приступит Киев к реализации того, под чем подписался. А тут вдруг раз, оказывается, нужна расшифровка», – сказала дипломат. Официальный представитель МИД РФ также напомнила, что этот документ переведен на языки всех подписантов.

В четверг Зеленский, посещая Станицу Луганскую совместно с президентом Швейцарии Симонеттой Соммаругой, заявил, что Украина настаивает на детальной расшифровке каждого пункта Минских соглашений, чтобы определить, какие из них может выполнить.

Ранее в тот же день РФ заявила о фактическом выходе Украины из Минских соглашений.

Днем ранее Москва указала Киеву на нарушение Минских соглашений в связи с принятием Верховной рады постановления о проведении 25 октября на Украине местных выборов.

В четвертом пункте постановления Верховной рады от 15 июня о местных выборах на Украине, по сути, перечисляются все требования официального Киева относительно возможности проведения выборов в Донбассе. В частности, там содержится указание на предварительную передачу Украине контроля над совместным участком границы с Россией, необходимость вывода всех «незаконных вооруженных формирований» и техники, под которыми имеются в виду силы народной милиции ДНР и ЛНР, восстановление в регионе «конституционного строя и правопорядка» в соответствии с нынешними законами Украины.

Все эти требования прямо противоречат Минским соглашениям, которые предполагают предоставление региону особого статуса и проведение там выборов на условиях, согласованных непосредственно с представителями Донбасса. Только после этого, как указано в Минских соглашениях, Украина должна получить контроль над границей.



