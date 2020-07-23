Мнение: Страшная история

23.07.2020, 23:42, Разное

Жил-был мужик. Был у мужика участок землицы с избенкой на ней, а на землице той водились куры.

Повадились бездомные собаки воровать кур у мужика.

Одну украли, вторую. Разозлился мужик. Но как отвадить бродячих, когда даже ружья нет.

Подумал мужик, да натолок стекла в муку, да перемешал это толокно с фаршем мясным. Налепил котлеток, да разбросал вокруг.

Бродячие собаки откушали котлет, да по перемерли.

Но в деревне, на окраине которой стоял дом мужика, были и дворово-домашние собаки. Одна из них тоже откушала котлетку, да сдохла с кровавым поносом.

Осерчали хозяева собачки, а вместе с ними и остальные жители деревни, да решили наказать мужика за бессердечие и оппортунизм. Зажгли мужику сарай, где куры ночевали. Ярко загорелась мужикова постройка. Мужик выскочил, пытается гасить пламя, да на помощь зовет. Но никто на помощь не пришел.

Но тут ветер подул, да так сильно, что пламя от сарая еще шибче разыгралось. Да дело в том, что ветер в сторону деревни подул, да перекинулся огонь на ближайший дом, а потом дальше и дальше. Так вся деревня и сгорела. И только дом мужика остался, да без сарая и кур.