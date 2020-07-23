Рогозин поделился планами на затопление МКС

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23.07.2020, 23:30, Новости дня

Российские грузовые корабли «Прогресс» сведут МКС с орбиты, когда Международная космическая станция выработает ресурс, сообщил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE».

«Когда придет время и станция выработает свой ресурс, то именно российским кораблям предстоит ее планово в определенной точке океана затопить. «Прогресс» – это очень важный корабль», – приводит слова Рогозина ТАСС.

Глава Роскосмоса подчеркнул, что «Прогресс» – это по сути дела корректор орбиты и корабль, без которого МКС жить не может. «Эта миссия стоит за Россией, это наша зона ответственности», – заключил он.

Напомним, в ноябре 2018 года генеральный конструктор пилотируемых программ РФ Евгений Микрин назвал предельный срок эксплуатации МКС.

В ноябре 2016 года в РКК «Энергия» решили предложить НАСА корабль для затопления американского сегмента МКС. Тогда же в РФ стартовали работы над кораблем для затопления Международной космической станции. Ранее в РКК «Энергия» рассказали, сколько времени потребуется на затопление МКС в Тихом океане.





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