«Хватит кричать под окнами!»

23.07.2020, 23:05, Разное

Дегтярев отказался общаться с протестующими в Хабаровске и призвал их заниматься волонтерством.

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев призвал протестующих вместо организации митингов заниматься волонтерством. Общаться с недовольными он не планирует, сообщает корреспондент «Новой газеты», которая побывала на пресс-конференции после посещения чиновником краевой больницы №2.

«Вообще здесь есть чем заняться руководителю, вместо того, чтобы выходить и общаться с теми, кто под окнами. Не выйду! […] Выходить вот так к группе товарищей, по требованию…

«Это неуважение и ко мне, и к президенту, за которого большинство россиян проголосовало, и к себе» , — пояснил он.

Отметив непростую ситуацию с коронавирусом в регионе, Дегтярев предложил протестующим вместо хождения на митинги помогать людям, оказавшимся в трудной ситуации. «У нас нет времени обижаться. А вообще хотел бы ребятам, которые вечером под окнами правительства Хабаровского края собрались, порекомендовать направить свою энергию на добровольчество, помочь тем, кому сейчас реально тяжело. Одиноким людям на самоизоляции пусть отвезут продуктов. […] Хватит кричать под окнами!», — пояснил врио губернатора, когда журналист Русской службы «Би-би-си» спросил, не расстроил ли его плакат с надписью «Чемодан, вокзал, Самара».

Кроме того, Дегтярев анонсировал возможное ужесточение карантинных мер в регионе и увеличение коечного фонда. Новый глава края назвал «глупостью» предположение о том, что рост числа заболевших в крае может быть связан с многодневным голосованием по поправкам в Конституцию, и списал все на несоблюдение жителями региона социальной дистанции.

Ранее врио губернатора, которого несколько дней назад президент Владимир Путин назначил на место арестованного по подозрению в организации убийств Сергея Фургала, предложил снизить тарифы на коммунальные услуги для жителей Хабаровска. Тем временем в городе уже вторую неделю продолжаются несанкционированные акции в поддержку Фургала и против назначения на его место Дегтярева.