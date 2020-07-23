Разработан препарат от сердечного приступа

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23.07.2020, 23:01, Новости дня

Учеными было представлено лекарство, которое может быть применено в качестве превентивного средства, которое предотвращает сердечный приступ.

Действие нового препарата ученые испытали на лабораторных мышах и человеческих клетках. Открытие лекарства было сделано учеными случайно во время наблюдения за изменениями в тромбоцитах лабораторных мышей при возникновении инсульта или сердечного приступа.

В ходе наблюдений специалисты обнаружили фермент и кодирующий его ген, который они за тем удалили из организма мышей. Грызуны, у которых этот ген был изъят, оказались полностью защищены от сердечного приступа. После наблюдений за функциями фермента, который позволяет образовывать тромбы в сосудах, ученые разработали лекарство, которое препятствовало бы этому процессу.





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