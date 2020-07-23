 

Японскими учеными был обнаружен способ снижения риска старческой деменции

23.07.2020, 23:01, Новости дня

Исследователи из Японии обнаружили связь между снижением риска старческой деменции и регулярным употреблением рыбы.

В эксперименте ученых приняли участие 13102 жителя Японии, возраст которых был старше 65 лет. Перед разделением на группы участники отвечали на вопросы, связанные с частотой употребления рыбы и морепродуктов. Участники первой группы в среднем употребляли 20,4 г, а четвертой группы – 96,9 г.

Специалистами был проведен анализ факторов, которые влияют на увеличение риска утраты когнитивных способностей. Было установлено, что каждодневное употребление рыбы и морепродуктов помогает сохранять ясность ума в преклонном возрасте.





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